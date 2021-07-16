Общество 16.07.2021 17:17
0
16.07.2021 17:17
Первые пять паспортов иммунизации оформлены и направлены предприятиям общепита и сферы услуг Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, статус свободной от коронавируса зоны первыми получили ресторанный комплекс "Миля", чайная "Чай Китайской Панды", бар "Салон Цилиндров", пиццерия "Жар-пицца", а также гостиница ИП Пархоменко Н. Н.
Всего на сегодняшний день заявки на получение статуса свободных от COVID-19 зон подали 20 организаций региона.
Статус "чистой зоны" будет действовать в течение шести месяцев с момента выдачи паспорта иммунизации. Получившие его предприятия смогут работать без установленных ограничений по времени и заполняемости столиков и залов, смогут проводить различные торжества и банкеты, открывать танцполы. Вход в такие "зоны" доступен только для обладателей QR-кода или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании, либо документа с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не ранее, чем за 72 часа до посещения заведения.
Такой статус могут получить организации, которые выполнили план по вакцинации не менее 60% сотрудников. Отмечается, что если после получения документа организацией будут допущены нарушения, то документ аннулируют.
Отметим, что первым регионом, где были введены «свободные от COVID-19 зоны» стала Москва. С 19 июля действие QR-кодов в столице отменяется, так как, по сообщению властей, большинство компаний выполнили задачу по вакцинации 60% сотрудников.
Реклама
Улицу Чуйкова в Волгограде снова перекроют на выходные16.07.2021 21:20
Общество 16.07.2021 21:20
Пустырь на Семи ветрах в Волгограде не будут застраивать небоскребами16.07.2021 20:54
Общество 16.07.2021 20:54
Стадион «Трактор» в Волгограде сравняют с землей до конца года16.07.2021 19:15
Общество 16.07.2021 19:15
Внимание, каракурты!: ядовитые пауки покусали 12 жителей Волгоградской области16.07.2021 12:43
Общество 16.07.2021 12:43
Волгоградское УФАС требует от «Метроэлектротранса» возврата имущества16.07.2021 12:24
Общество 16.07.2021 12:24
Парк Героев откроет новую страницу истории Котельниково16.07.2021 10:26
Общество 16.07.2021 10:26
«Мы всеми брошенные»: жители Жилгородка в Волгограде взмолились о школе, поликлинике и дорогах15.07.2021 19:13
Общество 15.07.2021 19:13
Волгоградский губернатор пригласил патриарха Кирилла освятить собор Александра Невского15.07.2021 18:53
Общество 15.07.2021 18:53
«Скоро все закончится»: ремонт на мосту Волжской ГЭС завершится досрочно15.07.2021 16:06
Общество 15.07.2021 16:06
Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте15.07.2021 16:01
Общество 15.07.2021 16:01
Волгоградские айтишники занялись благоустройством склона поймы Царицы15.07.2021 15:51
Общество 15.07.2021 15:51
Жителя Урюпинска оштрафовали на 15 тысяч рублей за отсутствие ПЦР-теста15.07.2021 13:17
Общество 15.07.2021 13:17
Восемь кафе в Волгограде начнут пропускать посетителей по QR-кодам15.07.2021 10:52
Общество 15.07.2021 10:52
Бомбардировщики выполнили сложную операцию над Волгоградской областью15.07.2021 09:39
Общество 15.07.2021 09:39
Ресторан «Корона» в Волгограде поплатился за «корону»15.07.2021 09:28
Общество 15.07.2021 09:28
Реклама