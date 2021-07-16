



Первые пять паспортов иммунизации оформлены и направлены предприятиям общепита и сферы услуг Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, статус свободной от коронавируса зоны первыми получили ресторанный комплекс "Миля", чайная "Чай Китайской Панды", бар "Салон Цилиндров", пиццерия "Жар-пицца", а также гостиница ИП Пархоменко Н. Н.

Всего на сегодняшний день заявки на получение статуса свободных от COVID-19 зон подали 20 организаций региона.

Статус "чистой зоны" будет действовать в течение шести месяцев с момента выдачи паспорта иммунизации. Получившие его предприятия смогут работать без установленных ограничений по времени и заполняемости столиков и залов, смогут проводить различные торжества и банкеты, открывать танцполы. Вход в такие "зоны" доступен только для обладателей QR-кода или справки о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании, либо документа с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не ранее, чем за 72 часа до посещения заведения.

Такой статус могут получить организации, которые выполнили план по вакцинации не менее 60% сотрудников. Отмечается, что если после получения документа организацией будут допущены нарушения, то документ аннулируют.

Отметим, что первым регионом, где были введены «свободные от COVID-19 зоны» стала Москва. С 19 июля действие QR-кодов в столице отменяется, так как, по сообщению властей, большинство компаний выполнили задачу по вакцинации 60% сотрудников.



