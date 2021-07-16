Происшествия 16.07.2021 15:52
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16.07.2021 15:52
В результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе госпитализированы с травмами пятеро детей 5, 7, 12 и 16 лет, 36-летний водитель Lada Granta и пассажирка Chevrolet Orlando. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 13.00, в настоящее время на месте работают следователи ОМВД по Иловлинскому району и областные экипажи ДПС.
По предварительным данным, мужчина за рулем Lada выезжал с примыкающей дороги на федеральную трассу с поворотом налево. Водитель не рассчитал расстояние до приближающейся слева машины и, по всей вероятности, хотел проскочить перед ней. Столкновения избежать не удалось: Chevrolet Orlando на полном ходу врезался в левый борт Lada Granta.
Движение по трассе Р-22 «Каспий» в настоящее время осуществляется в штатном режиме, заторов нет.
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