Экономика

РУСАЛ начинает поставки алюминия бренда ALLOW на завод Aluminium Rheinfelden

Экономика 16.07.2021 10:53 Новости компаний
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16.07.2021 10:53 Новости компаний


РУСАЛ приступает к поставкам флагманского бренда алюминия с низким углеродным следом ALLOW на свой завод Aluminium Rheinfelden. Первая партия продукции будет доставлена немецкому предприятию в августе 2021 года.
Благодаря применению алюминия с низким углеродным следом Rheinfelden сможет расширить линейку экологичных алюминиевых решений, занять новые рыночные ниши и в целом повысить конкурентоспособность завода.
Созданная на основе ALLOW продукция позволит клиентам предприятия существенно снизить свой углеродный след по всей производственной цепочке. Для сравнения, выбросы ALLOW не превышают 4 тонн CO2 на тонну алюминия, тогда как текущий среднемировой уровень составляет около 12 тонн CO2 (Scope 1, Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы).
Завод планирует разрабатывать новое поколение экологичных алюминиевых решений для мировой автомобильной промышленности. Применение ALLOW в комбинации с возможностями по переработке металлолома завода повысят экологические характеристики выпускаемых изделий.
«Продукция на основе ALLOW полностью отвечает запросу общества и промышленности на экологически чистое производство. Поставки Rheinfelden алюминия с низким углеродным следом – это не только новый шаг в развитии нашего сотрудничества, укрепления потенциала завода, но и эффективное решение по снижению углеродного следа продукции в различных отраслях промышленности», – заявил директор по сбыту и маркетингу РУСАЛа Стив Ходжсон.
Справка. 
Компания Aluminium Rheinfelden была основана в 1898 году. Сегодня – это один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей. После приобретения РУСАЛом в апреле 2021 года Rheinfelden сконцентрировался на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью и на разработке нового поколения экологичных алюминиевых
решений.
РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).

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