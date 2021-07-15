Организаторов сети борделей задержали в Волгограде





Пятерых мужчин в возрасте от 39 до 53 лет задержали в Волгограде по подозрению в организации проституции. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, официально безработных жителей Красноармейского и Светлоярского районов повязали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Задержанные сознались в содеянном.

По версии оперативников, мужчины на протяжении последних нескольких месяцев организовывали в помещениях бани, а также на съемных квартирах и в апартаментах незаконную деятельность по оказанию женщинами с низкой социальной ответственностью услуг интимного характера на территории Красноармейского района.





В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 300 тысяч рублей, 12 200 долларов США, банковские карты, сотовые телефоны, черновые записи, пневматический и травматический пистолеты.

Установлено, что трое из задержанных ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области