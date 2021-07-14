



Житель Волгограда Аркадий Манушин признан виновным в мошенничестве под видом продажи автомобилей, реализуемых Росимуществом на торгах. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, 50-летнего Манушина Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей.

Судом установлено, что фигурант уголовного дела с января по март 2019 года обманул шестерых человек на 10,9 миллиона рублей. Манушин заявлял потерпевшим, что у него есть возможность договориться с должностными лицами Росимущества в Москве о покупке по заниженной цене иностранных автомобилей, реализуемых на торгах. На самом деле он никаких действий не предпринимал, так как не имел возможности повлиять на продажу органами Росимущества арестованного, конфискованного и иного имущества.

После того как один из потерпевших обратился в правоохранительные органы, Манушин предложил оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД РФ по Волгоградской области за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей оказать содействие в прекращении в отношении него проверки и непривлечении его к уголовной ответственности. В июле 2019 года волгоградца задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и отдела №1 УЭБиПК ГУ МВД. Расследование уголовного дело проводило СУ СК по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



