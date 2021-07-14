Шестилетний ребенок разгуливал по Волгограду с кучей денег (ВИДЕО)

Происшествия 14.07.2021 13:02
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14.07.2021 13:02
Без взрослых и с пачкой пятитысячных купюр обнаружили в Волгограде шестилетнего мальчика. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ребенка на остановке общественного транспорта в Ворошиловском районе сегодня утром увидел участковый уполномоченный полиции Александр Балычев. Мальчик был совершенно один, а из кармана его брюк виднелась пачка денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Полицейский доставил ребенка в отдел, где сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили данные мальчика, и вместе с ним прибыли к нему домой для выяснения обстоятельств.
Как выяснилось, 6-летний ребенок проживает в Ворошиловском районе вместе с бабушкой, являющейся его опекуном, двумя старшими сестрами и братом. Женщина пояснила, что утром, пока она была на кухне, внук незаметно взял 275 тысяч рублей, которая семья копила на ремонт, и вышел из квартиры. О том, что внука нет дома, бабушка узнала только от прибывших в квартиру сотрудников полиции.
В настоящее время ребенок находится в семье, с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Преступления в отношении него совершено не было. Деньги в полном объеме возвращены бабушке мальчика.
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