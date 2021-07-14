Расследования 14.07.2021 12:24
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14.07.2021 12:24
Намеченное на сегодня рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева отложено до 5 августа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ТАСС, такое решение принял Южный окружной военный суд.
Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова, которые проходят по одному уголовному делу о поджоге дома волгоградского губернатора, будут судить в Ростове-на-Дону. Обвинительное заключение в июне утвердила генпрокуратура России, затем материалы были направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщалось, на предварительном слушании, которое состоялось 6 июля, суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Музраева об исключении доказательств и возвращении дела в прокуратуру. Отклонил суд и вызов дополнительных свидетелей и истребование вещественных доказательств.
Напомним, Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков обвиняются в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.
Фото из архива "Высоты 102"
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