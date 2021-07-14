Распространителю детского порно ужесточили наказание в Волгограде





К реальному сроку вместо условного наказания приговорен Владислав Веденеев за распространение порнографических роликов с участием несовершеннолетних. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционное представление надзорного ведомства, приговорил Веденеева к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура не согласилась с условным наказанием, которое ранее вынес Веденееву Краснооктябрьский районный суд Волгограда. В апреле текущего года суд первой инстанции приговорил волгоградца к 3 годам лишения свободы условно.

Судом установлено, что в октябре 2019 года Веденеев скачал из Интернета два видеоролика порнографического содержания с участием малолетнего ребенка и хранил его в своем компьютере. Далее он разместил указанные материалы в файлообменной сети, открыв к ним доступ неограниченному кругу лиц, и, используя принадлежащую ему страницу в социальной сети, переслал одному из пользователей ссылку, предоставив возможность беспрепятственно просматривать данные изображения. Посчитав приговор суда первой инстанции чрезмерно мягким, прокуратура оспорила его в апелляционном порядке и просила ужесточить назначенное судом наказание. Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.