В Волгограде нашли пропавшего подростка на велосипеде





Поиски 14-летнего подростка из Среднеахтубинского района, который шесть дней назад уехал на велосипеде из дома и пропал, успешно завершились. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мальчика нашли накануне поздно вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Маршала Еременко. По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено. Со слов подростка, все это время он ночевал на улицах и подвальных помещениях и подъездах многоквартирных домов.

Неопрятно одетого мальчика, выходившего из арки и бесцельно бродящего по двору, заместила 29-летняя волгоградка. Женщина подошла к парню и узнала в нем без вести пропавшего жителя Среднеахтубинского района, ориентировки на которого видела в интернете. Волгограда дала ему денег на еду, после чего сообщила в полицию и до приезда сотрудников пыталась отвлекать его разговорами.

Напомним, что о пропаже подростка вечером 8 июля в дежурную часть отдела полиции в городе Краснослободске сообщила его 42-летняя опекун. По ее словам, мальчик никого не поставил в известность, утром ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Позже им стало известно, что подросток взял с собой рюкзак с продуктами, одеждой, паспортом, 5 тысячами рублей и уехал на велосипеде, накануне вечером лишь сообщив соседу-приятелю, что собирается в поход. Ребенок ранее уходил из дома, однако на более короткий срок.



