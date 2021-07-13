Здравоохранение

Родильный дом для пациенток с COVID-19 разворачивают в Волгограде

Здравоохранение 13.07.2021 12:19
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13.07.2021 12:19


Родильный дом клинической больницы №5 в Волгограде будет работать как инфекционный стационар для заразившихся коронавирусом беременных женщин. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, такое решение принято в связи с всплеском в регионе заболеваемости COVID-19 среди беременных. Так, если в мае было всего пять таких случаев, что сегодня уже у 56 беременных женщин диагностирован коронавирус. Среди них есть пациентки, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. 
Всего за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлено 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 человек.

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