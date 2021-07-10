



В реестр недобросовестных поставщиков на два года внесено АО «Главзарубежстрой», которое реставрировало скульптуру Родины-матери в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, такое решение принято ФАС России. Согласно предоставленным сведениям, причиной этому стало расторжение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания Российского центра науки и культуры в Тунисской республике. Заказчиком работ выступало Россотрудничество. Контракт на сумму 2826000 долларов США был расторгнут 21 июня текущего года в одностороннем порядке, после чего АО «Главзарубежстрой» выдали «черную метку», внеся соответствующую запись в реестр недобросовестных поставщиков. В этом списке компания будет находиться ориентировочно до 7 июля 2023 года.

Отметим, что компания «Главзарубежстрой», на счету которой внушительный список построенных и отреставрированных объектов в 75 странах мира, стала победителем конкурса на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Скульптура «Родина-мать зовет!» (главный монумент). На реставрацию скульптуры было потрачено около 670 миллионов рублей. Монумент после окончания реставрационных работ был торжественно открыт летом 2020 года. Однако после этого контракта у АО «Главзарубежстрой» наступила черная полоса. В настоящее время в арбитражном суде Москвы рассматривается дело о банкротстве АО «Главзарубежстрой».

Как ранее сообщало информагентство, с заявлением о банкротстве обратилось в суд физическое лицо – Сатаев Денис Вячеславович. Многомиллионные претензии к АО «Главзарубежстрой» имеют и другие серьезные организации. Так, согласно данным картотеки арбитражного суда Москвы, к акционерному обществу предъявило иск о взыскании почти 17 миллионов рублей ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом управления делами президента России». Федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, которое возглавляет внук бывшего премьер-министра Евгений Примаков, потребовало от компании 8,2 миллиона рублей и расторжения ранее заключенного контракта. Самый большой объем финансовых претензий к акционерному обществу предъявило ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объектов культуры» Министерства строительства и ЖКХ РФ – 368 миллионов рублей.

По решениям арбитражного суда Волгоградской области, АО «Главзарубежстрой» обязано заплатить около 1,3 миллиона рублей ФГБУ культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» за свет и воду, которые использовались при реконструкции монумента в Волгограде.



