Общество

«Куда увозите?»: в Волгограде жителей многоэтажек встревожила судьба старых лифтов

Общество 09.07.2021 19:57
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09.07.2021 19:57


Судьба лифтов, демонтированных в доме №20 по улице им. Константина Симонова в Дзержинском районе, не на шутку встревожила жильцов. Как сообщили ИА «Высота 102» жители многоэтажки, после установки нового оборудования старые лифты некие люди увезли поздно вечером в неизвестном направлении. «Я попросил у них разрешительные документы на списание и утилизацию, но они не смогли ничего предоставить», - рассказал один из жильцов. Мужчина попытался остановить их, но неизвестные личности погрузили оборудование в фургоны и поспешили удалиться.


После этого мужчина попытался выяснить, куда исчезают лифты по ночам. Он обратился в управляющую компанию, но они поспешили откреститься от его вопроса и посоветовали обратиться к подрядчику, устанавливающему новые лифты по программе капремонта. Представитель компании ООО "РУ КМЗ", в свою очередь, ответил, что лифты сдаются на утилизацию, но никакие подтверждающие документы также предоставить не смог.
Как позже выяснилось, эта проблема взволновала не только жильцов дома № 20. Люди из соседней многоэтажки по ул. Симонова, 26 тоже начали жаловаться на предприимчивых граждан, увозящих оборудование на металлолом без документов. «Это наш лифт, он входит в общедомовое имущество. Почему это происходит без согласия жильцов?», - задаются вопросом жители. Они беспокоятся, что деньги с утилизации лифтов пойдут не в общедомовой фонд, а в чужие руки.

Представитель подрядной организации в беседе с корреспондентом информагентства признался, что его компания занимается утилизацией металла: «По постановлению администрации Дзержинского района дом № 20 по улице Симонова входит в список домов, в которых мы должны заниматься утилизацией металлолома лифтовых конструкций».

В региональном фонде капремонта домов Волгоградской области пролили свет на порядок утилизации старых лифтов. «Металлолом сдается либо управляющей компании, либо подрядчику, меняющему лифтовое оборудование. Если УК пишет отказ в приеме металлолома, то подрядчик собственными силами сдает данный металл на утилизацию», - рассказал заместитель генерального директора УНО «Региональный фонд капремонта» Денис Куролесов. Он пояснил, что подрядной организации при этом должна выдаваться справка, где обозначена сумма за сданный металл. Она вычитается из стоимости договора на замену лифтов. Таким образом, подрядчик получает ту же сумму, которая установлена в договоре, но для фонда капремонта образуется экономия в размере стоимости металла, который был утилизирован. Эти деньги могут пойти на ремонт других домов, заключил Куролесов. Получила ли ООО "РУ КМЗ" подобную справку для передачи в фонд капремонта или же вырученные средства ушли не по адресу, для жителей домов на ул. Симонова так и осталось загадкой.

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