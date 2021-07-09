



Судьба лифтов, демонтированных в доме №20 по улице им. Константина Симонова в Дзержинском районе, не на шутку встревожила жильцов. Как сообщили ИА «Высота 102» жители многоэтажки, после установки нового оборудования старые лифты некие люди увезли поздно вечером в неизвестном направлении. «Я попросил у них разрешительные документы на списание и утилизацию, но они не смогли ничего предоставить», - рассказал один из жильцов. Мужчина попытался остановить их, но неизвестные личности погрузили оборудование в фургоны и поспешили удалиться.







После этого мужчина попытался выяснить, куда исчезают лифты по ночам. Он обратился в управляющую компанию, но они поспешили откреститься от его вопроса и посоветовали обратиться к подрядчику, устанавливающему новые лифты по программе капремонта. Представитель компании ООО "РУ КМЗ", в свою очередь, ответил, что лифты сдаются на утилизацию, но никакие подтверждающие документы также предоставить не смог.

Как позже выяснилось, эта проблема взволновала не только жильцов дома № 20. Люди из соседней многоэтажки по ул. Симонова, 26 тоже начали жаловаться на предприимчивых граждан, увозящих оборудование на металлолом без документов. «Это наш лифт, он входит в общедомовое имущество. Почему это происходит без согласия жильцов?», - задаются вопросом жители. Они беспокоятся, что деньги с утилизации лифтов пойдут не в общедомовой фонд, а в чужие руки.





Представитель подрядной организации в беседе с корреспондентом информагентства признался, что его компания занимается утилизацией металла: «По постановлению администрации Дзержинского района дом № 20 по улице Симонова входит в список домов, в которых мы должны заниматься утилизацией металлолома лифтовых конструкций».



