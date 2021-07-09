



В рамках исполнения договорных обязательств АО «Волгоградоблэлектро» принимает участие в реализации областной программы восстановления электроосвещения улично-дорожной сети населенных пунктов региона.

Как сообщили ИА «Высота 102», в настоящее время специалисты выполняют работы по обновлению действующих и строительству новых объектов уличного освещения. В 2021 году на территории Даниловского, Еланского, Жирновского, Камышинского, Котельниковского, Ленинского, Октябрьского, Старополтавского, Николаевского и Новониколаевского, Серафимовичского районов, всего в 82 населенных пунктах, будет установлено более 3200 светодиодных энергоэффективных светильников, а также около 700 опор, проложено свыше 100 километров изолированного провода.

Улучшение освещенности, благоустройство городов и поселков, а также создание комфортных условий для жизни населения Волгоградской области – приоритетная задача долгосрочной стратегии развития региона. В общей программе до конца текущего года предусмотрены работы в 275 населенных пунктах Волгоградской области.

Подробности - в видеосюжете, предоставленном АО «Волгоградоблэлектро».