Экономика 09.07.2021 20:28
0
09.07.2021 20:28
В рамках исполнения договорных обязательств АО «Волгоградоблэлектро» принимает участие в реализации областной программы восстановления электроосвещения улично-дорожной сети населенных пунктов региона.
Как сообщили ИА «Высота 102», в настоящее время специалисты выполняют работы по обновлению действующих и строительству новых объектов уличного освещения. В 2021 году на территории Даниловского, Еланского, Жирновского, Камышинского, Котельниковского, Ленинского, Октябрьского, Старополтавского, Николаевского и Новониколаевского, Серафимовичского районов, всего в 82 населенных пунктах, будет установлено более 3200 светодиодных энергоэффективных светильников, а также около 700 опор, проложено свыше 100 километров изолированного провода.
Улучшение освещенности, благоустройство городов и поселков, а также создание комфортных условий для жизни населения Волгоградской области – приоритетная задача долгосрочной стратегии развития региона. В общей программе до конца текущего года предусмотрены работы в 275 населенных пунктах Волгоградской области.
Подробности - в видеосюжете, предоставленном АО «Волгоградоблэлектро».
Реклама
Рекордную сумму перечислили в бюджет налогоплательщики Волгоградской области09.07.2021 16:24
Экономика 09.07.2021 16:24
Коронавирус «съест» свыше 5 миллиардов из бюджета Волгоградской области09.07.2021 14:44
Экономика 09.07.2021 14:44
ВТБ предупреждает о мошенниках, предлагающих «бонусы» за вакцинацию09.07.2021 14:33
Экономика 09.07.2021 14:33
Компания «ЕвроХим» в очередной раз подтвердила статус лучшего предприятия химической промышленности09.07.2021 13:34
Экономика 09.07.2021 13:34
Сбер заботится о каждой кредитной истории09.07.2021 12:35
Экономика 09.07.2021 12:35
В Садах Придонья вишню убирают комбайны09.07.2021 12:23
Экономика 09.07.2021 12:23
44 млн клиентов СберБанка подключили услугу уведомлений по вкладам и счетам09.07.2021 11:08
Экономика 09.07.2021 11:08
СберБанк присоединяется к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство09.07.2021 08:32
Экономика 09.07.2021 08:32
ВТБ планирует запустить пилот по выдаче карт в картоматах осенью09.07.2021 08:11
Экономика 09.07.2021 08:11
Благодаря банку «Открытие» и «СМП Одиссей 12» иностранные туристы смогут мгновенно вернуть Tax Free08.07.2021 18:43
Экономика 08.07.2021 18:43
Банк «Открытие» внедрил новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения08.07.2021 17:12
Экономика 08.07.2021 17:12
СберБанк: Объём выдачи ипотеки вырос более чем в 2 раза в I полугодии08.07.2021 16:30
Экономика 08.07.2021 16:30
Почти 100% ипотечных сделок Сбербанка на рынке новостроек Волгоградской области проходят с электронной регистрацией08.07.2021 14:19
Экономика 08.07.2021 14:19
ВТБ первым запускает онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала08.07.2021 13:56
Экономика 08.07.2021 13:56
СберСервис перезагружает рынок профессиональных ИТ-услуг08.07.2021 12:46
Экономика 08.07.2021 12:46
Реклама