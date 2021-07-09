Расследования

Напавшего на волгоградку бомжа выследили в Тюменской области по генотипу

Расследования 09.07.2021 12:38
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09.07.2021 12:38


До восьми лет лишения свободы грозит 32-летнему уроженцу республики Коми за разбойное нападение на 17-летнюю волгоградку, совершенное в конце мая этого года. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчину без постоянного места жительства выследили и задержали в Тюменской области — он направлялся из Волгограда в Читу автостопом.
По данным следствия, вечером 28 мая разбойник напал на девушку, стал душить ее, пока она не потеряла сознание, после чего украл ее сумку и сбежал. Когда волгоградка пришла в себя, то сразу же позвонила в полицию, но по горячим следам преступника задержать не удалось. Однако следователи обнаружили на одежде потерпевшей потожировые следы напавшего, из которых выделили его генотип, проверили его по базам данных и вышли на конкретного человека. Мужчину объявили в розыск, и спустя три недели он был задержан в двух тысячах километров от Волгограда.
Расследование уголовного дела завершено и передано в прокуратуру Дзержинского района. Свою вину подозреваемый полностью признал.

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