Напавшего на волгоградку бомжа выследили в Тюменской области по генотипу





До восьми лет лишения свободы грозит 32-летнему уроженцу республики Коми за разбойное нападение на 17-летнюю волгоградку, совершенное в конце мая этого года. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчину без постоянного места жительства выследили и задержали в Тюменской области — он направлялся из Волгограда в Читу автостопом.

По данным следствия, вечером 28 мая разбойник напал на девушку, стал душить ее, пока она не потеряла сознание, после чего украл ее сумку и сбежал. Когда волгоградка пришла в себя, то сразу же позвонила в полицию, но по горячим следам преступника задержать не удалось. Однако следователи обнаружили на одежде потерпевшей потожировые следы напавшего, из которых выделили его генотип, проверили его по базам данных и вышли на конкретного человека. Мужчину объявили в розыск, и спустя три недели он был задержан в двух тысячах километров от Волгограда.

Расследование уголовного дела завершено и передано в прокуратуру Дзержинского района. Свою вину подозреваемый полностью признал.