Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взятки

Борьба с коррупцией 08.07.2021 15:00
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08.07.2021 15:00
За получение взяток к 2 годам 3 месяцам колонии общего режима приговорен бывший заместитель начальника одной из исправительных колоний УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, фигурант уголовного дела признан виновным в получении должностным лицом взятки, в том числе в значительном размере (ч.1,2 ст.290 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что сотрудник УФСИН предложил руководителю фирмы, которая поставляла в рамках госконтракта в колонию продукты питания, сокращать объем продуктов, а их стоимость отдавать ему. В замен заместитель начальника колонии пообещал новые контракты и покровительство в их реализации.
Коррупционную схему весной прошлого года вскрыли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. При получении 35 тысяч рублей заместитель начальника исправительной колонии был задержан.
В ходе расследования были установлены еще два аналогичных эпизода преступной деятельности сотрудника УФСИН. Общая сумма полученных им в качестве взяток денежных средств составила около 130 тысяч рублей.
Приговором суда осужденный также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе, в правоохранительных органах, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с организационно-распределительными полномочиями сроком на два года.
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