Борьба с коррупцией

Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взятки

Борьба с коррупцией 08.07.2021 15:00
0
08.07.2021 15:00


За получение взяток к 2 годам 3 месяцам колонии общего режима приговорен бывший заместитель начальника одной из исправительных колоний УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, фигурант уголовного дела признан виновным в получении должностным лицом взятки, в том числе в значительном размере (ч.1,2 ст.290 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что сотрудник УФСИН предложил руководителю фирмы, которая поставляла в рамках госконтракта в колонию продукты питания, сокращать объем продуктов, а их стоимость отдавать ему. В замен заместитель начальника колонии пообещал новые контракты и покровительство в их реализации.
Коррупционную схему весной прошлого года вскрыли сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. При получении 35 тысяч рублей заместитель начальника исправительной колонии был задержан.
В ходе расследования были установлены еще два аналогичных эпизода преступной деятельности сотрудника УФСИН. Общая сумма полученных им в качестве взяток денежных средств составила около 130 тысяч рублей.
Приговором суда осужденный также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе, в правоохранительных органах, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с организационно-распределительными полномочиями сроком на два года.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Борьба с коррупцией
06.07.2021 12:34
Борьба с коррупцией 06.07.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.07.2021 19:01
Борьба с коррупцией 05.07.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.07.2021 11:34
Борьба с коррупцией 01.07.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2021 15:12
Борьба с коррупцией 30.06.2021 15:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2021 10:59
Борьба с коррупцией 30.06.2021 10:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.06.2021 17:24
Борьба с коррупцией 28.06.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.06.2021 17:52
Борьба с коррупцией 26.06.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.06.2021 16:27
Борьба с коррупцией 26.06.2021 16:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.06.2021 14:53
Борьба с коррупцией 25.06.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.06.2021 16:20
Борьба с коррупцией 24.06.2021 16:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.06.2021 08:25
Борьба с коррупцией 04.06.2021 08:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2021 09:00
Борьба с коррупцией 03.06.2021 09:00
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2021 14:38
Борьба с коррупцией 02.06.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2021 08:17
Борьба с коррупцией 02.06.2021 08:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.06.2021 20:50
Борьба с коррупцией 01.06.2021 20:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:35
Волгоградские депутаты соберутся на экстренное заседание из-за коронавирусаСмотреть фотографии
16:24
Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:24
МегаФон в пятый раз стал лидером по скорости интернета в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взяткиСмотреть фотографии
14:55
За гибель рыбы в покрасневшей реке под Волгоградом осудят мастера по ремонту оборудованияСмотреть фотографии
14:38
Водная перезагрузка: черепахи и карпы заселили пруд в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Троих рыбаков осудили за браконьерский улов на Хопре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцам объяснили, как пользоваться QR-кодом в ТЦ и ресторанахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Эксперты не нашли в Волгограде паразитов в арбузах и нектаринах из ИранаСмотреть фотографии
12:09
Тушили до глубокой ночи: три дома сгорели за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Бензин в Волгоградской области скромно дорожаетСмотреть фотографии
10:30
Жизнь с QR-кодом: в Волгоградской области ужесточили коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
10:07
Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру под Волгоградом из-за угрозы коммунального коллапсаСмотреть фотографии
09:59
Двух иностранцев арестовали в Волгограде за крупный тайник с «синтетикой»Смотреть фотографии
09:33
Вторую часть фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на следующий годСмотреть фотографии
08:50
В волгоградской глубинке сняли документальный фильм про коронавирусСмотреть фотографии
21:40
Песенка не новая: экоактивисты устроили фотосессию на фоне будущей трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»Смотреть фотографии
17:53
Родившийся в Волгограде Люцифер стал ЛюцианомСмотреть фотографии
17:39
Убитую горем мать нашли мертвой на могиле дочери под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:57
«Много заражений и пневмоний»: агрессивный вирус захватывает ВолгоградСмотреть фотографии
16:03
Приятели-коммерсанты из Волгограда «погорели» на миллионной закупке рыбного деликатесаСмотреть фотографии
15:24
«Недавно похоронила дочь»: под Волгоградом пропала убитая горем матьСмотреть фотографии
14:26
«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модельСмотреть фотографии
14:17
«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образцаСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом пьяница-мать по неосторожности утопила в реке двухлетнюю дочьСмотреть фотографии
13:34
Суд над экс-руководителем волгоградского СК Музраевым пройдет в открытом режимеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградских врачей будут премировать за выполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
11:52
Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетомСмотреть фотографии
11:51
Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запретыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 