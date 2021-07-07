Под Волгоградом пьяница-мать по неосторожности утопила в реке двухлетнюю дочь

Расследования 07.07.2021 14:05
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07.07.2021 14:05
В причинении смерти по неосторожности подозревается 30-летняя жительница Калачевского района. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, уголовное дело возбуждено после гибели 3 июля двухлетней девочки в реке Дон.
По данным следствия, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя малолетними детьми отправилась на речку. Держась за два надувных круга, куда усадила двухлетнюю дочь и шестилетнего сына, она отошла на глубину водоема. В какой-то момент женщина оступилась, опрокинув круги вместе детьми. Они ушли под воду. Спасти ей удалось только сына. Тело погибшей дочери из реки извлекли уже сотрудники МЧС. К тому моменту девочка была мертва.
Установлено, что женщина около года назад с семьей переехала в волгоградский регион из Иркутской области, где была лишена родительских прав в отношении еще двоих свои малолетних детей, 2010 и 2012 годов рождения.
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