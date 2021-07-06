Вылетела через лобовое стекло: два человека пострадали в двойном ДТП в Волгограде





Водители Renault Logan и Land Rover Range Rover Evoque госпитализированы после столкновения трех автомобилей в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла около 21.30 напротив автозаправки по улице Рабоче-Крестьянской, 48Д. Информацию о факте ДТП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По словам очевидцев, женщина-водитель Land Rover Range Rover Evoque выезжала с АЗС, начала поворачивать налево через двойную сплошную и не справилась с управлением. Кроссовер занесло, и он врезался в Renault Logan, за рулем которого был мужчина. Еще одно столкновение произошло по касательной с Volkswagen Touareg. От удара женщина вылетела через лобовое стекло на капот собственной машины, которая затем прижала ее к бордюру. Прибывшие на место кареты скорой помощи госпитализировали мужчину, женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Водитель Volkswagen не пострадал.