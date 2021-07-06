Вода творит чудеса: волгоградский ЦПКиО похорошел на глазах (ВИДЕО)

Общество 06.07.2021 18:58
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06.07.2021 18:58
На финишную прямую в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда вышли работы по обустройству искусственного водоема, где совсем скоро появятся лодки, шезлонги и русалка. Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка Андрей Еркин, русалку уже делают из проволоки. Мистический персонаж установят в центре искусственного пруда, заливка которого в ближайшие дни будет полностью завершена. В общей сложности в пруд зальют 1000 кубометров воды. Новую зону отдыха с водоемом, как ранее сообщалось, планируют отрыть после 15 июля.
По окончании работ в ЦПКиО появится пруд площадью 850 квадратных метров и водный канал протяженностью 110 метров. Также для посетителей парка вокруг пруда разместят шезлонги. Здесь же будет организован прокат лодок. Водный интерактивный комплекс, создающийся в общественном пространстве, также будет включать в себя игровые площадки и аттракционы для разных возрастных групп. Среди них водные горки, бассейны, фонтаны и другие водные развлечения.
Отметим, что водный комплекс существенно преобразил облик Центрального парка культуры и отдыха, который сильно облысел после проведенного ранее благоустройства. Параллельно в парке продолжают высаживать деревья-крупномеры, чтобы сократить площадь открытых солнечных пространств.
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