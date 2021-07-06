Расследования 06.07.2021 12:22
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06.07.2021 12:22
Бывшего старшего следователя отдела полиции №2 УМВД России по Волгограду признали виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Краснооктябрьский районный суд приговорил 28-летнего экс-полицейского к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах в течение двух лет.
В судебном заседании установлено, что у подсудимого, расследовавшего уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, возникла необходимость допроса в качестве свидетеля закупщика наркотиков. Старший следователь составил от имени закупщика протокол его допроса в качестве свидетеля. При этом фактически допрос свидетеля не производился. В дальнейшем обвиняемый подписал сфальсифицированный протокол допроса свидетеля и приобщил его в качестве доказательства к материалам уголовного дела.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по Краснооктябрьскому району г.Волгоград СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в содеянном подсудимый не признал. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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