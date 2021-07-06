КамАЗ протаранил иномарку на Волжской ГЭС: водитель госпитализирован

госпитализирован с сотрясением головного мозга после ДТП на плотине Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в иномарку врезался КамАЗ, ехавший в попутном направлении в сторону Волгограда.

По предварительным данным, 45-летний водитель легкового автомобиля

поворачивал налево к дачному массиву под шлюзами, когда большегруз выехал на полосу встречного движения и протаранил

Mitsubishi с левой стороны

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