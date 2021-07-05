









Пожар начался в 17.24 – в квартире горели домашние вещи на площади 16 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего дома 20 жильцов, в том числе детей, и к 18.08 возгорание было ликвидировано. Причина пожара пока не установлена.

Тело мужчины обнаружено в квартире 16-этажного дома на улице 8-й Воздушной Армии, где сегодня вечером произошел крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожарные успели спасти из огня женщину и кошку Муренку, которую реанимировали с помощью дыхательного аппарата.