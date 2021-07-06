Волжский абразивный завод открыл первый магазин розничной торговли





В связи с официальным открытием торгового пространства, где представлен инструмент, изготовленный на Волжском абразивном заводе, у жителей Волгоградской области появилась возможность приобрести его в розницу и по доступным ценам от производителя. Как сообщает ИА «Высота 102», на минувшей неделе на площади Труда, 19 в Волжском открылся магазин, где каждый может купить отрезные и заточные круги, абразивный инструмент из шлифовальной шкурки, бруски для заточки кухонных ножей.





Как пояснил информагентству начальник управления маркетинга и продаж абразивного инструмента Сергей Герман , у жителей Волжского и Волгоградской области есть потребность в абразивном инструменте. Большое количество людей используют в быту отрезные круги и изделия из шлифовальной шкурки. Поэтому и было принято решение открыть собственный магазин для розничных продаж абразивного инструмента.

Была разработана стратегия развития розничной сети и организовано производство продукции. Для этого на заводе открыли 2 новых цеха. Профессиональный подход, современное оборудование и отличное качество сырья позволяют заводчанам изготавливать инструмент на уровне мировых производителей для всего спектра операций по абразивной обработке поверхностей.

По словам главного технолога ПАИ - производства абразивного инструмента Сергея Медко, применение высококачественного материала, мониторинг качества каждой партии – это гарантия постоянного качества выпускаемой заводом продукции. Кроме того, специалисты предприятия имеют огромный опыт работы на производствах, применяющих абразивный инструмент, и досконально знают особенности его применения на различных операциях.

Чтобы у потенциальных потребителей не было сомнений, что произведенный на российском предприятии высокотехнологичный абразивный инструмент может превосходить по своим эксплуатационным свойствам импортные аналоги, специалисты службы эксплуатации инструмента готовы провести тестирование на производстве и доказать преимущество продукции Волжского абразивного завода на деле.

В связи с эпидемиологическими ограничениями открытие розничного магазина ВАЗа состоялось в усеченном формате. Учитывая сегодняшние реалии, совсем скоро купить инструмент можно будет и удаленно.

Открытие торгово-выставочного центра ВАЗа в Волжском трудно переоценить, ранее эту необходимую многим волгоградцам продукцию нужно было заказывать на заводе оптом, теперь же появилась возможность приобрести в розницу.

Подробно – в видеорепортаже ИА «Высота 102»