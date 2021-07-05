









В поселке Сахарный Среднеахтубинского района завершается строительство гидротехнических сооружений. Новые объекты позволят заполнить водой пересыхающие ерики и озера во время паводка и в должной мере провести обводнение Волго-Ахтубинской поймы . Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель ГКУ ВО « Дирекция водохозяйственного строительства » Вячеслав Инев, работы проводились до начала паводка в течение двух месяцев, и сейчас уже на одном из объектов заканчиваются монтажные работы.

«На водопропускном сооружении круглосуточно работают восемь человек в сменном графике. Работы выполнены на 85-90%, мы планируем завершить их в течение этой недели», - отметил Инев. С места строительства объекта в рамках подготовительных работ вывезли около одной тысячи кубометров земли и очистили почти 500 квадратных метров леса.





Работы проводятся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Он позволит улучшить условия жизни населения Волгоградской области и всего юга России и поможет сохранить уникальную экосистему поймы. Строительство новой плотины с большой пропускной способностью позволит обеспечить водой 300 хуторян, которые очень ждали его возведения. «В огородах и колодцах мало воды, поэтому очень надеемся на новые объекты. Я думаю, что воды теперь всем хватит», - рассказал житель хутора Виктор Чердынцев. Кроме того, комплекс гидротехнических сооружений создаст условия для вовлечения в хозяйственный оборот новых неиспользуемых территорий для строительства и создания объектов инфраструктуры.

« Такого объема мероприятий для поддержания экологического баланса и сохранения Волго-Ахтубинской поймы не планировалось никогда. Масштаб беспрецедентный. Финансовые возможности для строительства ГТС и расчистки водных объектов дает региональный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Важно, что подход комплексный – гидротехническое сооружение у хутора Сахарного – лишь одно из звеньев взаимосвязанной системы», – отметил депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко.