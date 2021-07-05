Экономика

Дети всегда остаются детьми: волгоградцы окружают ребёнка любовью и поддерживают в любом возрасте

Экономика 05.07.2021 14:48 Новости компаний
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05.07.2021 14:48 Новости компаний


52% волгоградских родителей оказывают материальную поддержку своим взрослым детям, выяснила СК «Сбербанк страхование жизни». В среднем по стране, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера,  этот показатель составляет 45%. 
С самого детства россияне хотели бы окружить своего ребёнка любовью и заботой, дать крепкое здоровье и качественное образование. При этом дети не остаются в долгу перед старшим поколением волгоградцев: 72% помогают родителям и пожилым родственникам финансово.
В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы материально своих взрослых детей, если они у вас есть?». 45% заявили, что делают это регулярно. Матери оказывают финансовую помощь чаще, чем отцы: 49% против 41%. Больше других о материальном благополучии детей беспокоятся родители из Москвы (79%), Махачкалы (71%) и Астрахани (61%).
Для россиян важнее всего окружить ребёнка любовью и заботой — этот вариант выбрали 91% опрошенных. Далее в списке родительских желаний следуют крепкое здоровье (83%) и качественное образование (82%). Такой порядок характерен для всех социально-демографических групп. Между тем мужчины и молодые люди до 30 лет в списке приоритетов на второе место после любви и заботы ставят образование. Эту точку зрения также разделяют респонденты, не имеющие высшего образования.
Треть участников опроса сообщили, что регулярно откладывают на будущее детей. Систематически денежные средства в детскую копилку направляет каждая четвёртая мать и каждый пятый отец. 32% родителей в возрасте 18–30 лет и 28% в возрасте 30–40 лет регулярно откладывают на детей. Самыми активными накопителями оказались состоятельные россияне: среди тех, кто может приобрести автомобиль, но не квартиру, таких 55%; а среди тех, кто может купить квартиру или новый дом, — 89%.
В среднем российские родители ежемесячно откладывают на будущее детей 7,96 тысяч рублей. Более крупные суммы в детские копилки направляют жители Санкт-Петербурга (14,1 тыс. рублей), Москвы (13,4 тыс. рублей) и Красноярска (10 тыс. рублей). Потратить сбережения родители готовы на образование (66%), приобретение жилья (52%), оздоровительные процедуры и занятия спортом (44%). Каждый десятый россиянин заявил, что откладывает деньги, чтобы переехать на новое место жительства, где у ребёнка больше перспектив.
Стоит отметить, что такая опека старшего поколения не остаётся без благодарности. 67% россиян заявили, что оказывают материальную поддержку родителям и пожилым родственникам. Для жителей Волгограда этот показатель составил 72%. Мужчины помогают активнее, чем женщины: 83% против 52%. Чаще других бюджет старшего поколения пополняют люди в возрасте до 30 лет (91%) и 30–40 лет (77%), обладатели высшего (70%) и незаконченного высшего образования (73%). Самыми заботливыми детьми оказались жители Махачкалы (84%), Казани и Ростова-на-Дону (по 81% соответственно).
«Судя по результатам опроса, в этом году чаще стали поддерживать и родители своих взрослых детей, и наоборот, дети – старшее поколение. Видимо, к этому подтолкнул коронавирусный год, ощущение неопределённости, большое количество заболевших, которые нуждались и в финансовой помощи, и в нематериальной поддержке. Предположу, что зумеры (18-24 лет) и миллениалы (25-40 лет) по достижении зрелого возраста будут более финансово независимы, чем нынешнее старшее поколение. Уже сейчас по нашей клиентской базе мы видим растущий интерес этих поколенческих групп к теме личных финансов, инвестиций, накоплений.
Так, в 2021 году зумеры вложили в инвестиционные инструменты Сбер Управление Активами в 8 раз больше средств. Число Z-инвесторов  выросло за год втрое, а миллениалов – в 4 раза. Средняя сумма заключенных зумерами договоров ИСЖ выросла на 30% - до 850 тыс. рублей. Молодые люди не только стали больше и чаще инвестировать, но и сберегать: каждый четвертый полис накопительного страхования жизни оформил миллениал, который в среднем хочет накопить 927 тыс. рублей. Представили поколений Z и Y активнее заботятся и о пенсии. Например, индивидуальные пенсионные планы в Сбер НПФ зумеры в этом году стали открывать в 3 раза чаще, чем в прошлом», - отмечает Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
«Поддержка детей – это не только любовь и забота, но и их финансовое благополучие. Чтобы поддерживать благосостояние семьи на высоком уровне, необходимо иметь накопления. Формировать сбережения можно при помощи накопительного страхования жизни, ведь взносы по полисам НСЖ могут начинаться от 2 тыс. рублей. Жителей Волгограда, которые в 2021 году оформили НСЖ в Сбере, планируют копить в долгую – в течение 11 лет и более. Полис НСЖ можно оформить в любом отделении СберБанка в Волгограде», - комментирует Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.


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