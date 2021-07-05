Расследования

Маленькую девочку убило током в Волгограде

Расследования 05.07.2021 12:25
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05.07.2021 12:25


Следователи проводят проверку по факту гибели 4-летней девочки в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, тело ребенка накануне было обнаружено в одном из частных домовладений по улице Валдайская в Ворошиловском районе. По факту гибели ребенка организована доследственная проверка.
По предварительным данным, девочка погибла от удара электрическим током. Смертельную травму она получил во время купания по месту жительства. Установлено, что к душевой кабине был подключен водонагревательный котел. Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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