Маленькую девочку убило током в Волгограде





Следователи проводят проверку по факту гибели 4-летней девочки в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, тело ребенка накануне было обнаружено в одном из частных домовладений по улице Валдайская в Ворошиловском районе. По факту гибели ребенка организована доследственная проверка.

По предварительным данным, девочка погибла от удара электрическим током. Смертельную травму она получил во время купания по месту жительства. Установлено, что к душевой кабине был подключен водонагревательный котел. Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



