Громко музыка играла: волгоградца осудили за резню на берегу Ахтубы





К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда, который ранил ножом в живот отдыхающего на берегу Ахтубы в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, адвокат осужденного просил изменить приговор и назначить его подзащитному условное наказание. В качестве доводов он указывал на то, что конфликт спровоцировал другой отдыхающий. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения.

Судом установлено, что конфликт из-за громкой музыки произошел в июле прошлого года на берегу реки Ахтуба, где расположились неподалеку друг от друга две компании. Около 11 часов вечера один из отдыхающих сделал замечание компании, в которой находился осужденный, по поводу громкой музыки. Но они проигнорировали просьбу и сделали музыку еще громче, что спровоцировало ссору, которая переросла в массовую драку. Она продолжалась примерно минут 5-7, после чего женщины всех успокоили, и конфликт стал затихать. В это время фигурант уголовного дела ударил ножом в живот одного из отдыхающих, причинив ему тяжкий вред здоровью. Свою вину осужденный признал частично. Приговор вступил в законную силу.



