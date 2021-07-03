Расследования

Громко музыка играла: волгоградца осудили за резню на берегу Ахтубы

Расследования 03.07.2021 15:30
0
03.07.2021 15:30


К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда, который ранил ножом в живот отдыхающего на берегу Ахтубы в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, адвокат осужденного просил изменить приговор и назначить его подзащитному условное наказание. В качестве доводов он указывал на то, что конфликт спровоцировал другой отдыхающий. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения.
Судом установлено, что конфликт из-за громкой музыки произошел в июле прошлого года на берегу реки Ахтуба, где расположились неподалеку друг от друга две компании. Около 11 часов вечера один из отдыхающих сделал замечание компании, в которой находился осужденный, по поводу громкой музыки. Но они проигнорировали просьбу и сделали музыку еще громче, что спровоцировало ссору, которая переросла в массовую драку. Она продолжалась примерно минут 5-7, после чего женщины всех успокоили, и конфликт стал затихать. В это время фигурант уголовного дела ударил ножом в живот одного из отдыхающих, причинив ему тяжкий вред здоровью. Свою вину осужденный признал частично. Приговор вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
03.07.2021 09:23
Расследования 03.07.2021 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2021 15:02
Расследования 02.07.2021 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2021 08:59
Расследования 02.07.2021 08:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2021 15:09
Расследования 01.07.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2021 15:03
Расследования 01.07.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2021 12:36
Расследования 01.07.2021 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2021 11:54
Расследования 30.06.2021 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2021 17:23
Расследования 29.06.2021 17:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2021 16:48
Расследования 29.06.2021 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2021 16:19
Расследования 28.06.2021 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2021 09:27
Расследования 26.06.2021 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2021 17:28
Расследования 25.06.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2021 14:27
Расследования 25.06.2021 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2021 22:02
Расследования 23.06.2021 22:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2021 15:33
Расследования 23.06.2021 15:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:50
Оперштаб готовит меры по сдерживанию коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:46
Цены на морковь нового урожая в Волгоградской области остались запредельнымиСмотреть фотографии
15:30
Громко музыка играла: волгоградца осудили за резню на берегу АхтубыСмотреть фотографии
13:20
В Палласовке Волгоградской области из кранов течет вода с червямиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Путин наградил 20 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Улицу в Волгограде второй день заливает водойСмотреть фотографии
10:19
Ремонт послевоенной школы провалили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области в ДТП погиб 18-летний юноша, двое детей пострадалиСмотреть фотографии
09:59
Волгоградской области выделили 56 миллионов для обследования постковидниковСмотреть фотографии
09:33
Чиновники бросили хутор в Волгоградской области на «самовыживание»Смотреть фотографии
09:23
В Волгограде задержали группу иностранцев с килограммом наркотиковСмотреть фотографии
19:40
«Печать проклятья или провал капремонта?»: над несчастным домом в Волгограде продолжают издеваться горе-строителиСмотреть фотографии
17:52
Волгоградский метротрам и Волжскую ГЭС записали в культурные бренды РоссииСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области по частям распродают имущество рыбколхоза-банкротаСмотреть фотографии
16:05
Зеленый амфитеатр и фонтан: в городе Волгоградской области строят «Белый берег»Смотреть фотографии
16:02
Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в ГосдумеСмотреть фотографии
15:02
Фигурант громкого дела об убийстве волгоградца после ссоры в чате взбунтовался против одиночкиСмотреть фотографии
14:36
У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки водыСмотреть фотографии
13:39
МТС поддержала выпуск книги про историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Волгоградские полицейские спасли задыхающегося малыша из УфыСмотреть фотографии
12:48
Жителям юга Волгограда разрешили купаться в ВолгеСмотреть фотографии
12:16
На Гремячинском ГОКе новый рекорд: привились более 74% работниковСмотреть фотографии
12:10
Силовики вскрыли крупное мошенничество на стройке детсада в Волгограде по нацпроектуСмотреть фотографии
11:05
В Дзержинском районе Волгограда появится «клон» проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
10:14
Водитель грузовика устроил тройное ДТП на светофоре в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области сносят 18 списанных зданий Минобороны РФСмотреть фотографии
09:36
Запарились: в городах и поселках Волгоградской области сгорели три баниСмотреть фотографии
08:59
Жителя Волгоградской области осудили за посты в TelegramСмотреть фотографии
08:50
Чиновники "положили глаз" на гаражи волгоградцевСмотреть фотографии
07:52
«Волгоградэнергосбыт»: отказ от бумажной квитанции сбережет экологиюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 