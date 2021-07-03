Громко музыка играла: волгоградца осудили за резню на берегу Ахтубы

Расследования 03.07.2021 15:30
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03.07.2021 15:30
К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда, который ранил ножом в живот отдыхающего на берегу Ахтубы в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, адвокат осужденного просил изменить приговор и назначить его подзащитному условное наказание. В качестве доводов он указывал на то, что конфликт спровоцировал другой отдыхающий. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения.
Судом установлено, что конфликт из-за громкой музыки произошел в июле прошлого года на берегу реки Ахтуба, где расположились неподалеку друг от друга две компании. Около 11 часов вечера один из отдыхающих сделал замечание компании, в которой находился осужденный, по поводу громкой музыки. Но они проигнорировали просьбу и сделали музыку еще громче, что спровоцировало ссору, которая переросла в массовую драку. Она продолжалась примерно минут 5-7, после чего женщины всех успокоили, и конфликт стал затихать. В это время фигурант уголовного дела ударил ножом в живот одного из отдыхающих, причинив ему тяжкий вред здоровью. Свою вину осужденный признал частично. Приговор вступил в законную силу.
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