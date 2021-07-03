В Волгограде задержали группу иностранцев с килограммом наркотиков





Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области задержали четверых подозреваемых в сбыте наркотических средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, примерно с марта 2021 года приезжие жители одной из среднеазиатских республик на территории Волгограда и Волжского выполняли функции оптово-розничных закладчиков наркотических средств. Подозреваемые – двое мужчин, 26 и 28 лет, и две женщины, 27 и 36 лет, были задержаны при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения «Гром» непосредственно в момент изготовления тайника с наркотиками.





На их съемной квартире полицейские обнаружили и в общей сложности изъяли почти 1 кг смеси, содержащей героин, и более 53 граммов наркотического средства, содержащего смесь метадон, а также сотовые телефоны, банковские карты, весы и упаковочный материал.

Все четверо задержанных сознались в содеянном. Они заключены под стражу. Следователями Управления МВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.



