Расследования

В Волгограде задержали группу иностранцев с килограммом наркотиков

Расследования 03.07.2021 09:23
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03.07.2021 09:23


Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области  задержали четверых подозреваемых в сбыте наркотических средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, примерно с марта 2021 года приезжие жители  одной из среднеазиатских республик на территории Волгограда и Волжского выполняли функции оптово-розничных закладчиков наркотических средств. Подозреваемые – двое мужчин, 26 и 28 лет, и две женщины, 27 и 36 лет, были задержаны при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения «Гром» непосредственно в момент изготовления тайника с наркотиками.

На их съемной квартире  полицейские обнаружили и в общей сложности изъяли почти 1 кг смеси, содержащей героин, и более 53 граммов наркотического средства, содержащего смесь метадон, а также сотовые телефоны, банковские карты, весы и упаковочный материал.
Все четверо задержанных сознались в содеянном. Они заключены под стражу. Следователями Управления МВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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