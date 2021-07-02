Фигурант громкого дела об убийстве волгоградца после ссоры в чате взбунтовался против одиночки

Расследования 02.07.2021 15:02
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02.07.2021 15:02
Центральный районный суд Волгограда признал законным перевод Арсена Мелконяна, которого обвиняют в нанесении смертельных ран волгоградцу Роману Гребенюку, в одиночную камеру. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Арсен Мелконян обратился в суд с иском к следственному изолятору о признании незаконным постановления о его переводе в одиночку. Мелконян содержится в СИЗО №1 с октября прошлого года, первые два месяца он находился в камере с другими подследственными. В конце декабря его перевели в одиночку. Мелконян посчитал, что это решение администрации СИЗО является необоснованным и было принято для того, чтобы сотрудники изолятора имели возможность оказывать на него давление. Однако Центральный районный суд не нашёл оснований для удовлетворения административного искового заявления. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, пояснили в пресс-службе.
Напомним, в настоящее время идет судебный процесс по громкому делу об убийстве Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. На скамье подсудимых – Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее муж Арман Смбатян. Члены семьи обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса после преступления, которое было совершено в октябре прошлого года. Арсен Мелконян публично нанес удары по голове Роману, тот потерял сознание и через несколько дней скончался. Следствие считает подстрекателем силового метода выяснения отношений Анну Мелконян, оскорбившуюся сообщениями в родительском чате. Она, по версии следователей, подговорила мужа и брата отомстить Роману.
Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. Родственникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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