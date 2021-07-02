Жителя Волгоградской области осудили за посты в Telegram





Виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности признан 22-летний житель поселка Октябрьский. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УФСБ России по Волгоградской области, Октябрьский районный суд приговорил молодого человека по ч.2 ст. 280 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Ему запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

По материалам дела, житель поселка Октябрьский с использованием Интернета, через мессенджер Telegram распространял материалы, содержащие призывы к насилию в отношении лиц кавказской национальности, а также захвату действующей власти в России и уничтожению полицейских участков.

Противоправную деятельность молодого человека пресекли сотрудники УФСБ России по Южному военному округу и ЦПЭ ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводило УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



