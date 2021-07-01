Расследования

Братьям-саратовцам вынесли суровый приговор за нападение на старушку под Волгоградом

Расследования 01.07.2021 15:09
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01.07.2021 15:09


К 21 году колонии строгого режима приговорили двух ранее судимых братьев из Саратовской области за разбойное нападение и покушение на убийство 72-летней жительницы Дубовки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, одному из братьев суд назначил 9 лет лишения свободы, второму — 12 лет.
Чудовищная история произошла в августе 2020 года. Саратовцы, скрываясь от правоохранительных органов, еще в апреле сбежали в Волгоградскую область, где скитались три месяца. Добравшись до Дубовки, они пришли домой к местной старушке попроситься переночевать. Пенсионерка отказала им, попутно сообщив, что живет одна. Мужчины затаили обиду, выпили спиртного и вечером 5 августа ворвались в дом пожилой женщины, которая уже уснула. Они начали душить ее подушкой и потребовали отдать все деньги и ценности, хранившиеся дома. Разбойники принялись обыскивать дом, нашли два мобильных телефона и банковские карты, пин-коды от которых до смерти напуганная старушка назвала сама.
Чтобы женщина не «сдала» напавших на нее мужчин в полицию, один из братьев решил убить ее. Он накинул на шею женщины простыню и душил, пока не потеряла сознание. Затем разбойник открыл газ на всех конфорках и в духовке, рассчитывая на то, что пенсионерка умрет от отравления раньше, чем придет в себя после удушья. Однако пожилой женщине удалось спастись: очнувшись, она позвала на помощь соседку, которая вызвала полицию и скорую помощь. Оперативно прибывший на место ЧП участковый полиции перекрыл газ и предотвратил трагедию. Через два дня судимых ранее за кражи разбойников задержали в Волжском: к тому моменту они обчистили карты пенсионерки.

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