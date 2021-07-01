



В акватории Волгоградского водохранилища обнаружено тело 56-летнего жителя Камышинского района, который еще зимой ушел на рыбалку и пропал. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, погибшего нашли рыбаки в 2-х километрах южнее села Антиповка. Его опознали родственники.





О пропаже мужчины утром 19 декабря 2020 года сообщила его 58-летняя супруга. Женщина рассказала полицейским, что муж 18 декабря на автомашине "Ховер" уехал на рыбалку и не вернулся. Тогда в результате обследования прибрежной зоны на берегу водохранилища была обнаружена в закрытом состоянии машина пропавшего мужчины. Самого рыбака найти не удалось.





В настоящее время его розыск прекращен.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, поисковые мероприятия 2020 г.



