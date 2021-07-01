Экономика

Банк «Открытие» и банки-партнеры открыли финансирование строительству электрометаллургического комплекса в Выксе

Экономика 01.07.2021 10:05 Новости компаний
0
01.07.2021 10:05 Новости компаний

Банк «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбер открыли финансирование масштабному проекту «Эколант» в моногороде Выксе Нижегородской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Он позволит создать более 700 новых рабочих мест и еще 2000 на период строительства. «Эколант» соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям и повестке на уменьшение углеродного следа.
Банки предоставили первый транш, эквивалентный 33 млн евро, на создание металлургического комплекса «Эколант»: по 40% предоставили «Открытие» и Сбер, а 20% – это средства ВЭБ.РФ. Завод возводится в моногороде Выксе Нижегородской области. Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов по методу прямого восстановления с применением железорудных окатышей и природного газа.
Старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова:
«Мы видим, что спрос на ответственное инвестирование растет – помимо прибыли, целью наших корпоративных клиентов становится устойчивое развитие. Для нашей страны «Эколант» стал пилотным проектом «зеленой» металлургии. В нем используются технологии, передовые не только для России, но и для Европы. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений и запуске крупного производства в сжатые сроки, что требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных для реализации столь высокотехнологичного проекта».
Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский:
«Соглашение об участии в проекте ВЭБ.РФ и партнеры подписали в апреле 2021 года, а спустя всего два месяца уже открыли проектное финансирование. Первые кредитные средства синдиката будут направлены на оплату контракта на поставку высокотехнологичного оборудования. Инвестиции в проект – пример ответственного финансирования в портфеле ВЭБа, технология проекта позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям. Проект в Выксе очень важен для всего региона, он даст более 700 новых рабочих мест».
Директор ООО «Эколант» Андрей Кухно:
«Металлургический комплекс «Эколант» будет сочетать в себе экологичные технологии и уникальные инженерные решения. Он обеспечит зеленой сталью выпуск продукции высоких переделов для топливно-энергетического комплекса и транспортной сферы. Первые средства, которые поступят в рамках финансирования, мы направим на приобретение высокотехнологичного оборудования. Мы признательны нашим банкам-партнерам за профессиональный подход. «Эколант», который планируется запустить в 2025 году, даст импульс развития металлургической отрасли и будет способствовать росту экономики России в целом».
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин:
«Мы рады принять участие в финансировании столь масштабного и перспективного проекта «зелёной» металлургии. Этот комплекс станет одним из самых производительных в мире и продемонстрирует, что даже в таких энергоёмких отраслях, как металлургия, возможны эффективные ESG-решения, которые позволяют минимизировать углеродный след и воздействие на природу в целом. Так что это во всех отношениях знаковое строительство — не только для отрасли, но для перевода всей отечественной промышленности на «зелёные» рельсы».
Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Для его финансирования сформирован синдикат с участием банка «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбербанка. Проект реализуется с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд рублей, еще 20 млрд рублей составит резервный транш. Банк «Открытие» и Сбербанк предоставят еще по 40 млрд рублей. Более 40 млрд рублей составляют собственные средства инициатора проекта.
«Эколант» – металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron). Проект представляет собой единую производственную цепочку «руда-сталь» в составе DRI, электрометаллургической печи и комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн тонн стали в год и двух машин непрерывной разливки. Запуск производства ожидается в 2025 году. Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и для производства железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии выксунского завода Объединенной металлургической компании.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
01.07.2021 13:45
Экономика 01.07.2021 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 12:56
Экономика 01.07.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 11:53
Экономика 01.07.2021 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2021 10:19
Экономика 01.07.2021 10:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2021 10:17
Экономика 01.07.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 17:11
Экономика 30.06.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2021 15:24
Экономика 30.06.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 11:57
Экономика 30.06.2021 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 11:19
Экономика 30.06.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 10:48
Экономика 30.06.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2021 08:59
Экономика 30.06.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 19:37
Экономика 29.06.2021 19:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2021 16:43
Экономика 29.06.2021 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 16:27
Экономика 29.06.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 16:17
Экономика 29.06.2021 16:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:00
Помощник Путина прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
12:46
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском мужчину изрезали на улице из-за гаджетаСмотреть фотографии
12:20
Кафе «Пиратская гавань» в Волгограде наказали за плохую защиту от коронавирусаСмотреть фотографии
11:38
«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчикиСмотреть фотографии
11:34
Беглому экс-депутату Госдумы от Волгоградской области Паршину вынесли приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в ГосдумуСмотреть фотографии
10:19
Росстат увидел резкий рост зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанамиСмотреть фотографии
09:18
Саперы поработали на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области выросла плата за коммуналкуСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушенийСмотреть фотографии
19:01
Сотрясение и рваные раны: автоледи сбила пожилую волгоградку на перекрестке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса ФадееваСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочниковСмотреть фотографии
17:45
МТС привезет артистов Comedy Club Production в ВолгоградСмотреть фотографии
17:28
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с трубСмотреть фотографии
17:13
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университетаСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области подняли цены на газСмотреть фотографии
16:16
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июняСмотреть фотографии
16:14
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:12
Двойной удар: легковушка впечаталась в столб после столкновения с кроссовером в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Останется в СИЗО до приговора: дело бывшего главного пристава Волгоградской области дошло до судаСмотреть фотографии
14:23
От коронавируса умер 32-летний волгоградецСмотреть фотографии
13:46
Владимир Путин прокомментировал на прямой линии запредельные цены на морковьСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде объяснили проблемы с открытием пляжейСмотреть фотографии
12:44
Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июлеСмотреть фотографии
12:44
Инцидент с самокатом на Центральной набережной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Пожизненно и на особый режим: суд в Волгоградской области вынесет приговор за изнасилование и убийство ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Мусоровоз в Волгоградской области задавил мотоциклиста без правСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 