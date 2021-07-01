Банк «Открытие» и банки-партнеры открыли финансирование строительству электрометаллургического комплекса в Выксе

Банк «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбер открыли финансирование масштабному проекту «Эколант» в моногороде Выксе Нижегородской области, сообщила ИА « Высота 102 » пресс-служба банка. Он позволит создать более 700 новых рабочих мест и еще 2000 на период строительства. «Эколант» соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям и повестке на уменьшение углеродного следа.

Банки предоставили первый транш, эквивалентный 33 млн евро, на создание металлургического комплекса «Эколант»: по 40% предоставили «Открытие» и Сбер, а 20% – это средства ВЭБ.РФ. Завод возводится в моногороде Выксе Нижегородской области. Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов по методу прямого восстановления с применением железорудных окатышей и природного газа.

Старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова:

«Мы видим, что спрос на ответственное инвестирование растет – помимо прибыли, целью наших корпоративных клиентов становится устойчивое развитие. Для нашей страны «Эколант» стал пилотным проектом «зеленой» металлургии. В нем используются технологии, передовые не только для России, но и для Европы. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений и запуске крупного производства в сжатые сроки, что требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных для реализации столь высокотехнологичного проекта».

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский:

«Соглашение об участии в проекте ВЭБ.РФ и партнеры подписали в апреле 2021 года, а спустя всего два месяца уже открыли проектное финансирование. Первые кредитные средства синдиката будут направлены на оплату контракта на поставку высокотехнологичного оборудования. Инвестиции в проект – пример ответственного финансирования в портфеле ВЭБа, технология проекта позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям. Проект в Выксе очень важен для всего региона, он даст более 700 новых рабочих мест».

Директор ООО «Эколант» Андрей Кухно:

«Металлургический комплекс «Эколант» будет сочетать в себе экологичные технологии и уникальные инженерные решения. Он обеспечит зеленой сталью выпуск продукции высоких переделов для топливно-энергетического комплекса и транспортной сферы. Первые средства, которые поступят в рамках финансирования, мы направим на приобретение высокотехнологичного оборудования. Мы признательны нашим банкам-партнерам за профессиональный подход. «Эколант», который планируется запустить в 2025 году, даст импульс развития металлургической отрасли и будет способствовать росту экономики России в целом».

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин:

«Мы рады принять участие в финансировании столь масштабного и перспективного проекта «зелёной» металлургии. Этот комплекс станет одним из самых производительных в мире и продемонстрирует, что даже в таких энергоёмких отраслях, как металлургия, возможны эффективные ESG-решения, которые позволяют минимизировать углеродный след и воздействие на природу в целом. Так что это во всех отношениях знаковое строительство — не только для отрасли, но для перевода всей отечественной промышленности на «зелёные» рельсы».

Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Для его финансирования сформирован синдикат с участием банка «Открытие», ВЭБ.РФ и Сбербанка. Проект реализуется с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования». Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд рублей, еще 20 млрд рублей составит резервный транш. Банк «Открытие» и Сбербанк предоставят еще по 40 млрд рублей. Более 40 млрд рублей составляют собственные средства инициатора проекта.

«Эколант» – металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron). Проект представляет собой единую производственную цепочку «руда-сталь» в составе DRI, электрометаллургической печи и комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн тонн стали в год и двух машин непрерывной разливки. Запуск производства ожидается в 2025 году. Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и для производства железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии выксунского завода Объединенной металлургической компании.