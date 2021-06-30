В Волгоградской области подняли цены на газ

Экономика 30.06.2021 17:11
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30.06.2021 17:11
Цена на газ для населения Волгоградской области с 1 июля 2021 года вырастет в пределах допустимого максимального индекса: от 2,52% до 3% в зависимости от направления использования. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете тарифного регулирования, наименьшее увеличение цены произойдет для тех, кто пользуется газовой плитой и водонагревательной колонкой, наибольшее — для отапливающих частные дома газовым котлом.
Стоимость кубометра газа в первом случае составит 9,35 руб., во втором — 5,83 руб. Для тех, кто использует газ для приготовления пищи и нагрева воды на газовой плите, куб газа с 1 июля будет стоить 8,39 руб. Так, например, плата для семьи из трех человек, использующих газ для приготовления пищи с использованием газовой плиты при отсутствии других направлений использования газа, вырастет на 7,82 рубля в месяц. Для стандартного жилого помещения площадью 54 квадратных метра без газового счетчика рост платежа в месяц за отопление природным газом составит 71,52 рубля.
Напомним, последний раз цены на газ для жителей Волгоградской области увеличились с 1 августа 2020 года. Тогда повышение составило от 1,92% до 3%.
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