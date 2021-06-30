Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской области

Общество 30.06.2021 16:14
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30.06.2021 16:14
Морковь в Волгоградской области за прошедшую неделю вновь рекордно подорожала. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, повышение стоимости этого овоща составило более 18% - теперь килограмм моркови, по данным ведомства, стоит 64,07 рубля за килограмм. Также выросла в цене капуста – на 6,3% (26,67 рублей за килограмм). Картофель тоже стал обходиться покупателям дороже – на 5,66% (46,68 рублей за килограмм).
Напомним, овощи в Волгоградской области постоянно дорожают весь последний месяц. Эта проблема, как выяснилось, волнует и других жителей России. На сегодняшней прямой лини Владимиру Путину задали вопрос, почему заокеанские бананы стали дешевле обыкновенной моркови. Глава государства пояснил это высокими мировыми индексами на продовольствие, признал факт подорожания ряда продуктов в России, напомнил о принятых мерах и призвал надеяться на новый урожай.
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