Пожизненно и на особый режим: суд в Волгоградской области вынесет приговор за изнасилование и убийство ребенка











Прокуратура Волгоградской области в прениях сторон по громкому процессу о преступлениях против половой неприкосновенности и убийстве малолетней огласила свою позицию. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвинение попросило суд назначить фигуранту уголовного дела пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Напомним, страшное преступление было совершено в ноябре прошлого года в хуторе Поднижний Клетского района. Тогда там пропала 10-летняя девочка. Ребенка искали местные жители и полицейские. Но, как выяснилось, девочки уже не было в живых. 32-летний сожитель матери ребенка завел девочку в лес на окраине хутора, изнасиловал, а потом задушил и спрятал ее тело в лесопосадке. Мать ребенка в это время была дома, отсыпалась после застолья со своим сожителем.







Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину подсудимый признал частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству ребенка. Очередное судебное заседание по уголовному делу состоится 6 июля 2021 года.

Видео прокуратуры Волгоградской области и объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области.