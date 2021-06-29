Экономика

Банк «Открытие»: новые условия госипотеки не снизят цены на жилье

Экономика 29.06.2021 13:32
0
29.06.2021 13:32


Управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин дал комментарии по рынку ипотечных кредитов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Льготная государственная программа субсидирования ипотеки продлена еще минимум на год, при этом ставка по ней поднимется с 6,5% до 7%, а максимальная сумма кредита снизится для всех регионов до 3 млн рублей. Впрочем, новые условия госпрограммы не предвещают тектонических сдвигов на рынке жилья. При этом дефицит предложения и рост себестоимости строительства не позволят ценам вернуться к уровням даже 2020 года.
Масштабность программы сохранится  
Фактически новые условия программы льготной ипотеки означают ее сворачивание в крупных городах с высоким спросом. Согласно данным ЦБ, в апреле размер среднего выданного ипотечного кредита в России составил 3,85 млн рублей, что выше нового лимита в 3 млн рублей. Если исключить Дальневосточный федеральный округ, где действует «Дальневосточная ипотека», в апреле всего в 26 регионах средняя выданная ипотека на новостройку была менее 3 млн рублей.
При этом, с учетом установленного лимита в 3 млн рублей и 20% первоначального взноса, средняя цена приобретенной по госпрограмме квартиры составит 3,75 млн. Квартиры с таким бюджетом можно найти практически во всех регионах за пределами основных центральных агломераций. То есть масштабность программы сохраняется, и она будет охватывать всю страну. Но в её фокус попадут именно те локации, где действительно нужно поддержать и спрос, и предложение
Спрос на первичном рынке сократится, но это не снизит цены на жилье
Новая ставка по льготной программе составляет 7%, что близко к рыночным уровням ставки на новостройки в пределах 7-7,5%. Это снижает стимулирующий эффект от продления субсидирования. При этом ожидается, что на конкурентных и высоколиквидных рынках застройщики и банки смогут предложить своим клиентам дополнительные опции, которые позволят сохранить фактическую ставку для клиента около 6%. Благодаря этому удастся избежать сильных колебаний цен в среднесрочной перспективе. То есть в крупных городах цена новостроек сохранится благодаря возвращению рыночных механизмов, а в малых будет поддерживаться льготной ипотекой. 
По расчетам «Открытие Research», при росте ставки на 1 процентный пункт, количество домохозяйств, которые могут себе позволить комфортно обслуживать ипотеку, сократится в среднем по стране на 4-5% от текущего значения.
Также, исходя из наших расчетов, для сохранения объема рынка и компенсации роста стоимости ипотеки застройщикам нужно будет в среднем по России снизить цены на жилье на 8%. Однако им легче перенести небольшое снижение темпов продаж, нежели падение цены. Тем более прошедший год дал возможность многим девелоперам накопить достаточную подушку безопасности. 
Это еще раз подтверждает, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на значимое падение цен на жилье: скорее они продолжат находиться в равновесном состоянии.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
29.06.2021 16:43
Экономика 29.06.2021 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 16:27
Экономика 29.06.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 16:17
Экономика 29.06.2021 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 13:25
Экономика 29.06.2021 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 12:12
Экономика 29.06.2021 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 19:40
Экономика 28.06.2021 19:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 16:42
Экономика 28.06.2021 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 15:24
Экономика 28.06.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 13:20
Экономика 28.06.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 13:19
Экономика 28.06.2021 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:22
Экономика 25.06.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:19
Экономика 25.06.2021 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:24
Экономика 25.06.2021 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:20
Экономика 25.06.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 12:39
Экономика 25.06.2021 12:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:58
В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисовСмотреть фотографии
17:55
Вернули 200 миллионов: в Волгограде инвестору отказали в покупке скандального «Диаманта»Смотреть фотографии
17:23
Душил, резал и снимал: жителя Волгоградской области осудили за зверское убийство своей собакиСмотреть фотографии
16:48
Водителя самосвала осудили за смертельный наезд на инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:41
Районная больница в Волгоградской области снова станет ковидным госпиталемСмотреть фотографии
15:19
Волгоградский облздрав: коронавирус «помолодел» и стал агрессивнее (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Выпускнику в Волгоградской области не выдали аттестат из-за долга за обедыСмотреть фотографии
14:06
В Волгоградской области ждут новых поставок вакцины "КовиВак"Смотреть фотографии
13:57
Власти назвали вероятную причину массовой гибели рыбы в реке Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Своя сломалась: под Волгоградом саратовчанин угнал легковушку по пути домойСмотреть фотографии
13:11
Судебным приставам разрешили снести "Сосновый бор" в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
Массовая гибель рыбы и лебедят в реке Волгоградской области взволновала жителей: жуткие кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
В новой школе «Долина знаний» в Волгограде обуглилась крышаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
В Волгоградской области долгожительница погибла под колесами автоСмотреть фотографии
09:17
Ушел из жизни бывший главный фтизиатр Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
Измученным авариями жителям города Волгоградской области дали «кирпичную» водуСмотреть фотографии
08:44
Скончалась бывший главврач детской поликлиники в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:27
Волгоградцев предупредили о "маскировке" коронавируса под насморкСмотреть фотографии
19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
16:14
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
15:13
Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую аренуСмотреть фотографии
14:13
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 