Расследования

Судебным приставам разрешили снести "Сосновый бор" в Волгограде

Расследования 29.06.2021 13:11
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29.06.2021 13:11


Арбитражный суд Волгоградской области  признал законным требование судебного пристава-исполнителя о вынесении штрафа за несвоевременный снос гостинично-ресторанного комплекса «Сосновый бор». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение суда. Решение принято только что, оно не вступило в законную силу. Собственники должны будут заплатить 30 тысяч рублей. 
Напомним, в начале апреля в УФССП по Волгоградской области заявили о возбуждении исполнительного производства о сносе строений. Тогда в службе судебных приставов предупредили, что, в случае не исполнения данного предписания в течение двух месяцев комплекс будет снесен принудительно. 
Сноса строений потребовала администрация Дзержинского района. Районный суд полностью удовлетворил иск чиновников. 
Сносу подлежат здание ресторана площадью 376,7 кв.м,, семь гостевых домов отдыха, нежилое здание, площадью 159,9 кв.м., здание хозблока, площадью 93,7 кв.м., расположенных на земельном участке, площадью 5125 кв.м., с кадастровым номером 34:34:030060:113, по адресу: город Волгоград, ул. Ангарская, 137/181. 
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" - бизнесмена Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. Ранее волгоградские активисты пытались защитить от уничтожения конюшни, расположенные на территории «Соснового бора», однако это сделать так и не удалось. 

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