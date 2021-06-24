Экономика

Банк «Открытие» и Минцифры России договорились о сотрудничестве

Экономика 24.06.2021 16:04
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24.06.2021 16:04


Банк «Открытие» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, банк «Открытие» планирует обеспечить интеграцию учетных записей пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) с учетными записями клиентов банка в целях «бесшовного» получения ими государственных услуг и сервисов.
Банк будет участвовать в разработке нормативных правовых актов в сфере финансирования проектов цифровой трансформации, в том числе с использованием мер государственной поддержки, и внедрения сквозных технологий. Группа «Открытие» предложит финансовые продукты и услуги работникам Минцифры России, а также примет участие в разработке программ льготной ипотеки для IT-специалистов.

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