Андрей Бочаров попросил главу Росавтодора еще об одном обходе Волгограда





Губернатор Волгоградской области на совместном объезде попросил главу федерального дорожного агентства Романа Новикова рассмотреть вопрос о решении еще одной транспортной проблемы региона. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров поднял вопрос о строительстве обхода через Новый Рогачик. Проезд по этому населенному пункту осложняет железнодорожный переезд. Постоянные пробки вызывают недовольство у водителей, учитывая повышенный трафик летом в данном направлении. «У нас есть обход через Максима Горького, но Новый Рогачик нам все сдерживает», – сказал Андрей Бочаров. На предложение главы региона запланировать строительство обхода и через Новый Рогачик глава Росавтодора отреагировал положительно.

Сегодня Андрей Бочаров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков проинспектировали реализацию ключевых дорожно-транспортных проектов региона. Среди объектов, ход работ на которых оценили Роман Новиков и Андрей Бочаров - капитальный ремонт дороги через Волжскую ГЭС; реконструкция участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» (бетонка); возведение обходов Волгограда и поселка Горьковского. Также представитель федерального ведомства оценил проекты строительства третьего и четвертого пусковых комплексов моста через Волгу и продолжения строительства нулевой продольной (от ул. Калинина до ул. Иркутской).

Андрей Бочаров заверил главу Росавтодора, что, несмотря на сложности прошлого года, в регионе все работы по возведению дорожных объектов идут по плану. «Для нас очень важен проект «Безопасные и качественные дороги», продолжение четырехполосной трассы по направлению к Фролово, а также рокадная дорога. Мы закончили уже изыскательные работы и переходим к проектированию строительства нулевой магистрали в сторону Советского и Кировского района, – заявил глава региона.

Волгоградская область и город Волгоград на федеральном уровне признаны одними из крупнейших транспортных узлов европейской части России. Именно поэтому решение вопросов развития дорожно-транспортного комплекса в регионе – важный вопрос для всего юга России. Это подтверждает ранее принятое решение о переносе головного офиса ФКУ Упрдор Москва-Волгоград из Тамбова в Волгоград.

Благодаря федеральной поддержке, в регионе построили и реконструировали более 2,6 тысячи километров дорог за последние семь лет. Еще не менее 200 проектов дорожно-транспортной сферы предстоит реализовать до 2024 года.



