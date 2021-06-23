Экономика

Андрей Бочаров попросил главу Росавтодора еще об одном обходе Волгограда

Экономика 23.06.2021 11:35
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23.06.2021 11:35


Губернатор Волгоградской области на совместном объезде попросил главу федерального дорожного агентства Романа Новикова рассмотреть вопрос о решении еще одной транспортной проблемы региона. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров поднял вопрос о строительстве обхода через Новый Рогачик. Проезд по этому населенному пункту осложняет железнодорожный переезд. Постоянные пробки вызывают недовольство у водителей, учитывая повышенный трафик летом в данном направлении. «У нас есть обход через Максима Горького, но Новый Рогачик нам все сдерживает», – сказал Андрей Бочаров. На предложение главы региона запланировать строительство обхода и через Новый Рогачик глава Росавтодора отреагировал положительно.
Сегодня Андрей Бочаров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков проинспектировали реализацию ключевых дорожно-транспортных проектов региона. Среди объектов, ход работ на которых оценили Роман Новиков и Андрей Бочаров - капитальный ремонт дороги через Волжскую ГЭС; реконструкция участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» (бетонка); возведение обходов Волгограда и поселка Горьковского. Также представитель федерального ведомства оценил проекты строительства третьего и четвертого пусковых комплексов моста через Волгу и продолжения строительства нулевой продольной (от ул. Калинина до ул. Иркутской).
Андрей Бочаров заверил главу Росавтодора, что, несмотря на сложности прошлого года, в регионе все работы по возведению дорожных объектов идут по плану. «Для нас очень важен проект «Безопасные и качественные дороги», продолжение четырехполосной трассы по направлению к Фролово, а также рокадная дорога. Мы закончили уже изыскательные работы и переходим к проектированию строительства нулевой магистрали в сторону Советского и Кировского района, – заявил глава региона. 
Волгоградская область и город Волгоград на федеральном уровне признаны одними из крупнейших транспортных узлов европейской части России. Именно поэтому решение вопросов развития дорожно-транспортного комплекса в регионе – важный вопрос для всего юга России. Это подтверждает ранее принятое решение о переносе головного офиса ФКУ Упрдор Москва-Волгоград из Тамбова в Волгоград.
Благодаря федеральной поддержке, в регионе построили и реконструировали более 2,6 тысячи километров дорог за последние семь лет. Еще не менее 200 проектов дорожно-транспортной сферы предстоит реализовать до 2024 года. 

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