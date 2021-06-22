Экономика

Банк «Открытие»: спекулятивная премия в металлах сокращается

Экономика 22.06.2021 16:56
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22.06.2021 16:56


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал ситуацию на рынке металлов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Итоги заседания ФРС США 16 июня 2021 г. и выступление представителей регулятора привели к существенной коррекции в ценах на цветные и драгоценные металлы. Так, например, котировки золота снизились к 21 июня на 6%, а меди – на 12,2% к началу текущего месяца. При этом наиболее значимое и резкое снижение было зафиксировано только в последние дни и было обусловлено сжатием спекулятивной премии в ценах на металлы.
Рекордно высокие цены, которые были зафиксированы по многим металлам в мае 2021 г., существенно превышали свои равновесные уровни, создавая потенциал для роста волатильности котировок. Именно поэтому изменение ожиданий по срокам ужесточения монетарной политики ФРС смогло практически мгновенно отбросить цены на уровень двухмесячной давности.
Дополнительное давление на цены цветных металлов оказывает стремление Правительства Китая сдержать дальнейший рост котировок и обеспечить баланс металлов на внутреннем рынке. В частности, планируется организовать поставки меди, алюминия и цинка из государственных резервов непосредственно конечным потребителям на внутреннем рынке через открытый аукцион.
Текущие оценки предполагают, что государственный резерв Китая накопил порядка 2 млн т меди (8% мирового потребления в 2020 г.), 800 тыс. т алюминия (1,2%) и 350 тыс. т цинка (2,7%). По нашим оценкам, объемы резервов могут быть существенно недооценены, учитывая высокий уровень импорта цветных металлов в Китай в 2020 г., когда импорт меди вырос на 34% до 6,68 млн т.
Стоит отметить, что в 2021 г. похожая динамика поставок меди в Китай с внешних рынков не наблюдается. Более того, данные по внешней торговле КНР фиксируют рост оттока меди. Так, по итогам мая 2021 г. экспорт необработанной меди из Китая увеличился на 3,4% м/м до 79 тыс. т (+67,7% г/г). Поставки растут уже третий месяц подряд и стали самыми высокими с марта 2020 г.
Китай – крупнейший потребитель меди в мире, поэтому большие объемы экспорта для него редкость. Основной причиной смены направления поставок стало заметное изменение конъюнктуры рынка меди на его внутреннем рынке по отношению к внешнему.  В частности, рост цен на медь на LME до новых исторических максимумов в мае 2021 г. сформировал ценовой арбитраж относительно внутренних цен в Китае, который не только снизил привлекательность импорта металла, но и простимулировал поставки на внешние рынки. По итогам 5 мес.2021 г. экспорт вырос на 10,5% г/г до 369,4 тыс. т.
Вероятно, в июне тренд на поставки меди на внешние рынки продолжился. Что во многом может обусловить тот факт, что запасы меди на LME продолжили рост, увеличившись с 11 по 18 июня на 8% до 142 тыс. т. В дальнейшем цены на металлы продолжат резко реагировать на сигналы ФРС, однако в дополнение к этому мы ожидаем усиления давления от восстановления предложения металлов на рынке, которое может быть отражено в продолжении роста запасов.

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