Здравоохранение 22.06.2021 17:03
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22.06.2021 17:03
Вакцинация от коронавирусной инфекции в сегодняшних реалиях является той палочкой-выручалочкой, которая поможет избежать вспышки COVID-19 и роста смертности в регионе. Такое мнение, как сообщает ИА "Высота 102", высказал сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, ситуация с заболеваемостью, которая сегодня наблюдается в Москве и других регионах показывает, что фактически повторяется ситуация с COVID-19 годичной давности. Единственное отличие, по мнению Алимова, - наличие вакцины, которая есть и ее необходимо использовать.
"Мы слышим много разговоров, обсуждений, высказываний о том, что неизвестны последствия от вакцины, какие мутации будут, что еще. Но это пока все на уровне научной фантастики, потому что никто вам не скажет, так как короткий период использования прошел. Я могу точно сказать, что никаких серьезных последствий для организма за полгода вакцинации мы не отмечаем, не видим и не наблюдаем. За исключением тех, которые описаны в официальной инструкции. Зато мы видим картину того, что та часть населения, которая провакцинировалась, в том числе и по возрастным группам, что заболеваемость меньше и цифры по смертности меньше", - сообщил Алимов.
Зампредседателя областного комитета здравоохранения отметил, что сам вакцинировался в декабре 2020 года и коронавирусом пока не болел.
В свою очередь главный врач ГУЗ КБ №4 Елена Щербинина сообщила журналистам, что с октября прошлого года, когда началась вакцинация в регионе, и по настоящее время к ним в больницу, которая работает как ковидный госпиталь, поступило только три человека, которые были вакцинированы, но заболели коронавирусом. Переносят болезнь они легче.
Для желающих привиться в Волгоградской области работают 61 прививочный пункт. Недостатка вакцины в регионе нет. На сегодняшний день в Волгоградской области две дозы вакцины получили 287 тысяч 614 человек. Однократно привились 356 тысяч 397 жителей.
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