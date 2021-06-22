Здравоохранение

Мутации - фантастика?: волгоградский облздрав высказался о вакцинации (ВИДЕО)

Здравоохранение 22.06.2021 17:03
0
22.06.2021 17:03




Вакцинация от коронавирусной инфекции в сегодняшних реалиях является той палочкой-выручалочкой, которая поможет избежать вспышки COVID-19 и роста смертности в регионе. Такое мнение, как сообщает ИА "Высота 102", высказал сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, ситуация с заболеваемостью, которая сегодня наблюдается в Москве и других регионах показывает, что фактически повторяется ситуация с COVID-19 годичной давности. Единственное отличие, по мнению Алимова, - наличие вакцины, которая есть и ее необходимо использовать.
"Мы слышим много разговоров, обсуждений, высказываний о том, что неизвестны последствия от вакцины, какие мутации будут, что еще. Но это пока все на уровне научной фантастики, потому что никто вам не скажет, так как короткий период использования прошел. Я могу точно сказать, что никаких серьезных последствий для организма за полгода вакцинации мы не отмечаем, не видим и не наблюдаем. За исключением тех, которые описаны в официальной инструкции. Зато мы видим картину того, что та часть населения, которая провакцинировалась, в том числе и по возрастным группам, что заболеваемость меньше и цифры по смертности меньше", - сообщил Алимов.
Зампредседателя областного комитета здравоохранения отметил, что сам вакцинировался в декабре 2020 года и коронавирусом пока не болел. 
В свою очередь главный врач ГУЗ КБ №4 Елена Щербинина сообщила журналистам, что с октября прошлого года, когда началась вакцинация в регионе, и по настоящее время к ним в больницу, которая работает как ковидный госпиталь, поступило только три человека, которые были вакцинированы, но заболели коронавирусом. Переносят болезнь они легче.
Для желающих привиться в Волгоградской области работают 61 прививочный пункт. Недостатка вакцины в регионе нет. На сегодняшний день в Волгоградской области две дозы вакцины получили 287 тысяч 614 человек. Однократно привились 356 тысяч 397 жителей.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
22.06.2021 19:44
Здравоохранение 22.06.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2021 13:59
Здравоохранение 22.06.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2021 12:04
Здравоохранение 22.06.2021 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.06.2021 14:32
Здравоохранение 18.06.2021 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.06.2021 11:43
Здравоохранение 18.06.2021 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.06.2021 08:56
Здравоохранение 18.06.2021 08:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.06.2021 15:44
Здравоохранение 17.06.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.06.2021 15:03
Здравоохранение 17.06.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.06.2021 12:26
Здравоохранение 16.06.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2021 18:43
Здравоохранение 15.06.2021 18:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2021 16:04
Здравоохранение 15.06.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2021 09:55
Здравоохранение 15.06.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.06.2021 13:23
Здравоохранение 12.06.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.06.2021 15:44
Здравоохранение 09.06.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.06.2021 15:49
Здравоохранение 08.06.2021 15:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:44
В волгоградском облздраве прокомментировали отказ в плановой госпитализации без прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде 14-летний подросток утонул в ВолгеСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде спустя почти месяц ликвидировали провал около Мамаева курганаСмотреть фотографии
17:47
Жителей Волгограда начали прививать от COVID-19 в музееСмотреть фотографии
17:43
Обвиняемую в смертельном обгоне жительницу Москвы взяли под арест в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:03
Мутации - фантастика?: волгоградский облздрав высказался о вакцинации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Представители общественности Светлого Яра посетили промплощадку «КАУСТИКа» и уникальный природоохранный объектСмотреть фотографии
15:39
В волгоградских супермаркетах предоставят скидки привившимся от COVID-19Смотреть фотографии
14:50
Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в РоссииСмотреть фотографии
14:35
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области продолжает растиСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде мужчина выпал с 9 этажа элитной высотки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:59
«Развернемся за 3-4 дня»: волгоградские больницы готовы превратиться в ковидные госпиталиСмотреть фотографии
13:34
Пандемия усилила интерес волгоградцев к спорту и ЗОЖСмотреть фотографии
13:19
В Волжском на заброшенном корабле сгорела каютаСмотреть фотографии
13:04
"Кошмарили из Дагестана": коллекторы заплатят крупный штраф за унижение должника из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
Артиллеристы произвели выстрел из пушки на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:04
Углубленная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией граждан вводится с 1 июляСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили молодых супругов за обман государства на миллионСмотреть фотографии
11:23
Не проснулся: водитель маршрутки устроил ДТП на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Сотовые вышки: реальная или надуманная опасность?Смотреть фотографии
10:12
Шесть выпускников в Волгоградской области сдали математику на 100 балловСмотреть фотографии
10:00
На озере в Волгоградской области ищут пропавшую 17-летнюю девушкуСмотреть фотографии
09:42
Московские следователи возбудили уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:32
«ЕвроХим» и ВолгГТУ работают над созданием общего образовательного проектаСмотреть фотографии
09:28
Новый председатель комитета приступил к работе в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
Работникам в Волгоградской области задолжали почти 40 миллионов рублей по зарплатамСмотреть фотографии
23:48
Тысячу свечей памяти зажгли на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
В Роспотребнадзоре рассекретили причины вспышки коронавируса в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Хозяина теплиц под Волгоградом оштрафовали за отравленную нитратами землюСмотреть фотографии
17:01
Волгоградская гордума получила предупреждение из-за книг «Памяти»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 