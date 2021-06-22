



Возбуждено уголовное дело по факту схода 19 вагонов грузового поезда в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Следствием установлено, что днем 14 июня при прохождении 740 км перегона станций Ярыженская – Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда – Поворино Приволжской железной дороги произошла вынужденная остановка грузового поезда в связи с падением давления в тормозной магистрали. В результате произошел сход 19 вагонов. Согласно сведениям эксплуатационного вагонного депо, ремонт сошедших вагонов составляет свыше 9 миллионов 800 тысяч рублей, что относится к крупному ущербу.

Фото Московского МСУ на транспорте СК России