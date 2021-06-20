Сидел на лавочке: труп мужчины обнаружили в сквере в Волжском

Происшествия 20.06.2021 18:14
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20.06.2021 18:14
Тело мужчины предпенсионного возраста нашли прохожие в одном из скверов города Волжского. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, волжанин сидел на скамейке, после чего потерял сознание и упал на землю. Причина смерти пока неизвестна. Следственные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
Фото: сообщество ВКонтакте «Я люблю Волжский».
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