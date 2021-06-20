Происшествия

Горящий камыш перепугал жителей поселка под Волгоградом

Происшествия 20.06.2021 15:32
0
20.06.2021 15:32




В Городище неподалеку от переулка Красного Октября произошло возгорание камыша, которое перепугало жителей соседних домов. Как сообщили ИА "Высота 102" перепуганные очевидцы, огонь пошел  от реки Мечетка и подбирался  к участкам домов. Причина возгорания  неизвестна, погибших и пострадавших нет. Сейчас на месте работают огнеборцы, близлежащие дома  уже вне опасности. 
Автор видео: Анастасия Аксенова

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
20.06.2021 18:14
Происшествия 20.06.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2021 11:27
Происшествия 20.06.2021 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.06.2021 10:22
Происшествия 20.06.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2021 14:45
Происшествия 19.06.2021 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2021 09:40
Происшествия 19.06.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 16:30
Происшествия 18.06.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 13:23
Происшествия 18.06.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 11:43
Происшествия 18.06.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 10:28
Происшествия 18.06.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 10:25
Происшествия 18.06.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2021 10:42
Происшествия 17.06.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2021 10:39
Происшествия 17.06.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2021 10:12
Происшествия 17.06.2021 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2021 09:28
Происшествия 17.06.2021 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2021 15:20
Происшествия 16.06.2021 15:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
Сидел на лавочке: труп мужчины обнаружили в сквере в ВолжскомСмотреть фотографии
17:31
Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко вылечился от коронавирусаСмотреть фотографии
15:56
Как выбрать и где купить в Волгограде крафтовый сырСмотреть фотографии
15:32
Горящий камыш перепугал жителей поселка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
В Волгоградской области разыскивают виновника смертельного ДТП с младенцемСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших COVID-19Смотреть фотографии
13:46
«Работать некому»: волгоградцев предупредили о высоких ценах на овощи нового урожаяСмотреть фотографии
12:15
Проскочили на волне: «Руки Вверх!» собрали тысячи поклонников на «Волгоград Арене»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:27
В жутком ДТП под Волгоградом погибли младенец и двое взрослыхСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Облизбирком молчит: волгоградские активисты объявили о решении по референдумуСмотреть фотографии
10:22
В Волжском сбили мотоциклиста на «Ямахе»Смотреть фотографии
08:14
Волгоградский юрист об ужесточении выдачи лицензий на ружья: «Люди — это главное»Смотреть фотографии
21:15
«Никому нет дела»: 80-летний волгоградец взял шефство над мемориалом жертвам теракта 2013 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:14
Андрей Бочаров возглавил список «ЕР» по Волгоградской области на выборах в ГосдумуСмотреть фотографии
16:30
Группу рыбаков осудили в Волгоградской области за промышленный улов в нерестСмотреть фотографии
14:57
Коронавирус в Волгоградской области унес жизнь 30-летнего мужчиныСмотреть фотографии
14:45
Сгорела кожа: на волгоградском предприятии расследовали несчастный случай с рабочимСмотреть фотографии
13:25
Для охраны Кремля выбрали 15 призывников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Настоящее лето: экстремальная жара надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:33
Жители юга Волгограда «потеряли» Вечный огоньСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде упрямому ТСЖ выдали китайское предупреждение из-за «домика Карлсона»Смотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом на мосту погиб водитель легковушкиСмотреть фотографии
20:35
Перед выходными в Волжском стартовал купальный сезонСмотреть фотографии
19:40
Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»Смотреть фотографии
19:07
«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в безднуСмотреть фотографии
17:59
Волгоградские коммерсанты пожаловались прокурору на мусор и оплату госконтрактовСмотреть фотографии
16:30
«Сидела на подоконнике»: в Волгоградской области девушку остановили от рокового прыжкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Волгоградцам открыли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрамСмотреть фотографии
15:33
Глава Роспотребнадзора допустила обязательную вакцинацию в других регионах по примеру МосквыСмотреть фотографии
14:36
Фекальная речка душит жителей поселка в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 