В жутком ДТП под Волгоградом погибли младенец и двое взрослых

Происшествия 20.06.2021 11:27
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20.06.2021 11:27
Шестимесячный мальчик и 31-летние супруги погибли в результате столкновения Ford Focus и грузового автомобиля DAF сегодня утром на трассе Р-22 во Фроловском районе. В реанимации находится 3-летняя девочка и еще один взрослый из легкового автомобиля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.
От удара Ford Focus сильно смяло – сотрудникам МЧС пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пострадавших и тела погибших. За рулем тягача был 43-летний водитель, он не пострадал. В момент аварии Ford Focus ехал со стороны Волгограда в сторону Москвы. Полиция и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства ДТП. Движение участке трассы во Фроловском районе временно затруднено, введено реверсивное движение.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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