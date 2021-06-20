«Работать некому»: волгоградцев предупредили о высоких ценах на овощи нового урожая





Продавцы овощей, которые оказались «крайними» из-за высоких цен на дары полей и огородов, честно предупреждают покупателей, что серьезного сезонного снижения стоимости моркови, лука, картофеля и капусты после появления нового урожая ждать не стоит. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» владельцы торговых точек, дело даже не в дождливом июне, хотя и этот фактор наложил отпечаток на резкий рост цен на овощи. А все куда серьезнее – в регионе отмечается дефицит сельхозрабочих. Известно, что раньше на овощных плантациях работали граждане из стран СНГ. Однако пандемия внесла коррективы в ситуацию на рынке труда – многие иностранцы покинули Россию. Так, только с железнодорожного вокзала в Волжском с осени прошлого года отправились переполненные мигрантами десятки поездов в Таджикистан. Несмотря на то, что недавно власти страны продлили льготный режим пребывания иностранцев в России, рабочих рук явно не хватает.

По словам фермеров, они вынуждены были резко сократить в этом году площади посадок овощных и бахчевых культур. «Из местных никто не хочет работать в поле, - посетовал один из сельхозпроизводителей. – Хотя можно заработать до 30-40 тысяч рублей за месяц. Но это тяжелый труд – желающих мало».

Сейчас цены на овощи нового урожая в регионе стали понемногу снижаться – например, свекла стоит уже около 100 рублей за кг (было в два раза больше). Однако дешевыми они не будут. По словам предпринимателей, надежда на импорт овощной продукции из бывших стран СНГ. Например, уже сейчас на овощных развалах продают картофель из Азербайджана, который стоит дешевле краснодарского – 50 рублей и 65 рублей за кг. соответственно.







