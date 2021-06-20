«Работать некому»: волгоградцев предупредили о высоких ценах на овощи нового урожая

Общество 20.06.2021 13:46
0
20.06.2021 13:46
Продавцы овощей, которые оказались «крайними» из-за высоких цен на дары полей и огородов, честно предупреждают покупателей, что серьезного сезонного снижения стоимости моркови, лука, картофеля и капусты после появления нового урожая ждать не стоит. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» владельцы торговых точек, дело даже не в дождливом июне, хотя и этот фактор наложил отпечаток на резкий рост цен на овощи. А все куда серьезнее – в регионе отмечается дефицит сельхозрабочих. Известно, что раньше на овощных плантациях работали граждане из стран СНГ. Однако пандемия внесла коррективы в ситуацию на рынке труда – многие иностранцы покинули Россию. Так, только с железнодорожного вокзала в Волжском с осени прошлого года отправились переполненные мигрантами десятки поездов в Таджикистан. Несмотря на то, что недавно власти страны продлили льготный режим пребывания иностранцев в России, рабочих рук явно не хватает.
По словам фермеров, они вынуждены были резко сократить в этом году площади посадок овощных и бахчевых культур. «Из местных никто не хочет работать в поле, - посетовал один из сельхозпроизводителей. – Хотя можно заработать до 30-40 тысяч рублей за месяц. Но это тяжелый труд – желающих мало».
Сейчас цены на овощи нового урожая в регионе стали понемногу снижаться – например, свекла стоит уже около 100 рублей за кг (было в два раза больше). Однако дешевыми они не будут. По словам предпринимателей, надежда на импорт овощной продукции из бывших стран СНГ. Например, уже сейчас на овощных развалах продают картофель из Азербайджана, который стоит дешевле краснодарского – 50 рублей и 65 рублей за кг. соответственно.
Реклама
Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко вылечился от коронавируса20.06.2021 17:31
Общество 20.06.2021 17:31
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших COVID-1920.06.2021 14:35
Общество 20.06.2021 14:35
Проскочили на волне: «Руки Вверх!» собрали тысячи поклонников на «Волгоград Арене»20.06.2021 12:15
Общество 20.06.2021 12:15
Коронавирус в Волгоградской области унес жизнь 30-летнего мужчины19.06.2021 14:57
Общество 19.06.2021 14:57
Для охраны Кремля выбрали 15 призывников из Волгоградской области19.06.2021 13:25
Общество 19.06.2021 13:25
Настоящее лето: экстремальная жара надвигается на Волгоградскую область19.06.2021 12:51
Общество 19.06.2021 12:51
Жители юга Волгограда «потеряли» Вечный огонь19.06.2021 11:33
Общество 19.06.2021 11:33
Перед выходными в Волжском стартовал купальный сезон18.06.2021 20:35
Общество 18.06.2021 20:35
Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»18.06.2021 19:40
Общество 18.06.2021 19:40
«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в бездну18.06.2021 19:07
Общество 18.06.2021 19:07
Волгоградские коммерсанты пожаловались прокурору на мусор и оплату госконтрактов18.06.2021 17:59
Общество 18.06.2021 17:59
На юге Волгограда отключат воду18.06.2021 13:57
Общество 18.06.2021 13:57
В Волгоградской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов18.06.2021 13:20
Общество 18.06.2021 13:20
Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»18.06.2021 12:17
Общество 18.06.2021 12:17
В ботаническом саду под Волгоградом расцвел ядовитый символ бессмертия18.06.2021 11:52
Общество 18.06.2021 11:52
Реклама