



Следователи проводят проверку по факту получения травм 10-летним школьником при падении с высоты в городе Суровикино Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Снежана Тихонова.

По предварительным данным, мальчик занимался скалолазанием в одном из спортивных клубов города. В процессе тренировки он преодолевал препятствия на высоте не более трех метров, но в момент передвижения страховой системы школьник не смог закрепить карабин и упал на землю, получив травму спины. Инцидент произошел в присутствии инструкторов, которые оказали первую помощь и вызвали медиков, госпитализировавших мальчика. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он переведен в одну из детских больниц Волгограда для диагностики и лечения.

В ходе доследственной проверки установят все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка качеству оказываемых в спортивном комплексе услуг. Проверку по факту травмирования ребенка проводит и прокуратура области.



