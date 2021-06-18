Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области поздравляет медицинских работников
Здравоохранение 18.06.2021 11:43 Новости компаний
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18.06.2021 11:43 Новости компаний
В преддверии Дня медицинского работника филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником.
Дорогие врачи, медсестры, фельдшеры и санитары!
Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим.
В этот день мы желаем вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое вы щедро отдаете нам.
Пусть ваши семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и искреннее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг.
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