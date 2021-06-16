Экология

При ликвидации свалки в Волгоградской области нашли нарушений на миллион

Экология 16.06.2021 12:03
0
16.06.2021 12:03


Скандальный подрядчик, оказавшийся в центре криминальной истории, должен будет устранить нарушения, допущенные при ликвидации свалки в Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы Двенадцатого арбитражного суда, требования межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям к ООО «Гринлайт» были признаны законными. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2020 году специалисты Росприроднадзора провели проверку в отношении ООО «Гринлайт», которое являлось подрядчиком по ликвидации свалки в Камышине и рекультивации земельного участка, в рамках исполнения поручения правительства РФ. Сначала компания пыталась обжаловать в суде законность самой проверки, однако им это не удалось. Но, видимо, беспокоились здесь не зря. Так, по результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами, а в отношении юридического лица и руководителей фирмы-подрядчика возбуждены 16 административных производств. В частности, проверка установила не соблюдение требований при осуществлении выброса вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения; невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду;  невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;  несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления; нарушение законодательства об экологической экспертизе; умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды; порча земель. Общая сумма наложенных штрафов административным органом составила – 1,3 миллиона рублей.  
По результатам проверки Межрегиональным управления в адрес ООО «ГринЛайт» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, состоящее из 24 пунктов нарушений, со сроком устранения до 18 января 2021 года. Однако компания обжаловала данное предписание в арбитражном суде Волгоградской области. В конце марта, впрочем, суд признал его законным и обоснованным. Но руководство фирмы обжаловало его в вышестоящем суде. И вот, на днях Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционные жалобу  ООО «ГринЛайт»,  поддержал позицию межрегионального управления, оставив в законной силе решение суда первой инстанции. Устранение нарушений находится на контроле межрегионального управления. 
Между тем, расследование уголовных дел в отношении «Гринлайт» продолжается. Ранее, напомним, был арестован директор компании Александр Фирсов по подозрению в хищении средств, выделенных Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология» Волгоградской области, на расчистку ериков и ликвидацию свалок. Также по делу проходят экс-руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов и бизнесмен Михаил Калонкин. Компании «Гринлайт» в течение нескольких лет удавалось «чудесным образом» получить многомиллиардные контракты практически без какой-либо конкуренции на конкурсах. Однако впоследствии выяснилось, что работы подрядчик проводил с многочисленными нарушениями. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экология
15.06.2021 17:23
Экология 15.06.2021 17:23
Комментарии

0
Далее
Экология
11.06.2021 19:40
Экология 11.06.2021 19:40
Комментарии

0
Далее
Экология
11.06.2021 13:19
Экология 11.06.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 17:17
Экология 10.06.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 12:00
Экология 10.06.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 08:58
Экология 10.06.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Экология
08.06.2021 10:32
Экология 08.06.2021 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
02.06.2021 09:21
Экология 02.06.2021 09:21
Комментарии

0
Далее
Экология
01.06.2021 17:00
Экология 01.06.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Экология
01.06.2021 12:56
Экология 01.06.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Экология
31.05.2021 12:59
Экология 31.05.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2021 18:59
Экология 25.05.2021 18:59
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2021 16:50
Экология 22.05.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2021 15:54
Экология 22.05.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2021 16:22
Экология 20.05.2021 16:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:20
В ДТП со "скорой" в Волгограде пострадал один человекСмотреть фотографии
15:11
При въезде на Спартановку в Волгограде провалился асфальтСмотреть фотографии
15:05
Волгоградский «Ротор» проведет первый матч в ФНЛ с клубом бывшего главного тренераСмотреть фотографии
13:06
Не прошло и полдня: многострадальный люк на дороге Волгограда отремонтировалиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде поймали банду подростков на краже ливневых решетокСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших ОРВИСмотреть фотографии
12:03
При ликвидации свалки в Волгоградской области нашли нарушений на миллионСмотреть фотографии
11:39
Кредитный аферист обманул дюжину доверчивых волгоградцевСмотреть фотографии
11:00
Котельниковский историко-краеведческий музей: место, где встречаются прошлое и будущееСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Просто добавят воды: в волгоградском ЦПКиО появятся пруд и каналСмотреть фотографии
09:40
Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:34
Завистливый волгоградец месяцами «терроризировал» своего зятя из-за денегСмотреть фотографии
08:31
Инициаторы референдума хотят перепроверить забракованные волгоградским облизбиркомом подписиСмотреть фотографии
08:14
С юбилеем: приключения люка на дороге Волгограда попали на уличные камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:55
«Забытые и неумытые»: жители поселка Водстрой в Волгограде страдают от отсутствия водыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:43
По приказу Минздрава РФ: постковидники в Волгоградской области пройдут углубленное обследованиеСмотреть фотографии
17:57
Аферисты вогнали в огромные долги учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
Погибли отец и сын: причины трагедии в многодетной семье выясняют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Переливную плотину под Волгоградом оценят на безопасность после весеннего происшествияСмотреть фотографии
16:04
Уникальные возможности: в Волгограде открыт Центр электронного медицинского образования ВолгГМУСмотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области коронавирус нашли всего в двух городах и пяти районахСмотреть фотографии
14:57
В Волгоградской области осудили троих расхитителей нефтиСмотреть фотографии
13:39
Лжепродавцы спортивного питания осуждены в Волгоградской области за виртуальную аферуСмотреть фотографии
13:12
Десять выпускников в Волгоградской области сдали ЕГЭ на 100 балловСмотреть фотографии
12:35
Прокурор Волгоградской области и омбудсмены поговорят с селянами о наболевшемСмотреть фотографии
12:32
Референдума не будет?: облизбирком забраковал часть собранных подписей за волгоградское времяСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде 11 водителям грозит арест за тонировкуСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде бросившуюся в бега автоледи задержали за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области призвал не играть с коронавирусом в «лотерею»Смотреть фотографии
10:17
Призывника под Волгоградом осудили за неуставные взаимоотношенияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 