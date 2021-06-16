При ликвидации свалки в Волгоградской области нашли нарушений на миллион





Скандальный подрядчик, оказавшийся в центре криминальной истории, должен будет устранить нарушения, допущенные при ликвидации свалки в Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы Двенадцатого арбитражного суда, требования межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям к ООО «Гринлайт» были признаны законными.

Как пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2020 году специалисты Росприроднадзора провели проверку в отношении ООО «Гринлайт», которое являлось подрядчиком по ликвидации свалки в Камышине и рекультивации земельного участка, в рамках исполнения поручения правительства РФ. Сначала компания пыталась обжаловать в суде законность самой проверки, однако им это не удалось. Но, видимо, беспокоились здесь не зря. Так, по результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами, а в отношении юридического лица и руководителей фирмы-подрядчика возбуждены 16 административных производств. В частности, проверка установила не соблюдение требований при осуществлении выброса вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения; невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду; невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления; нарушение законодательства об экологической экспертизе; умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды; порча земель. Общая сумма наложенных штрафов административным органом составила – 1,3 миллиона рублей.

По результатам проверки Межрегиональным управления в адрес ООО «ГринЛайт» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, состоящее из 24 пунктов нарушений, со сроком устранения до 18 января 2021 года. Однако компания обжаловала данное предписание в арбитражном суде Волгоградской области. В конце марта, впрочем, суд признал его законным и обоснованным. Но руководство фирмы обжаловало его в вышестоящем суде. И вот, на днях Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционные жалобу ООО «ГринЛайт», поддержал позицию межрегионального управления, оставив в законной силе решение суда первой инстанции. Устранение нарушений находится на контроле межрегионального управления.

Между тем, расследование уголовных дел в отношении «Гринлайт» продолжается. Ранее, напомним, был арестован директор компании Александр Фирсов по подозрению в хищении средств, выделенных Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология» Волгоградской области, на расчистку ериков и ликвидацию свалок. Также по делу проходят экс-руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов и бизнесмен Михаил Калонкин. Компании «Гринлайт» в течение нескольких лет удавалось «чудесным образом» получить многомиллиардные контракты практически без какой-либо конкуренции на конкурсах. Однако впоследствии выяснилось, что работы подрядчик проводил с многочисленными нарушениями.



