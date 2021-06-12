Оперштаб в Волгограде ослабил коронавирусные ограничения





Сегодня решением оперативного штаба Волгоградской области сняты ряд ограничений, которые действовали ранее в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Высота 102».

Так, с 12 июня ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, закусочным и иным предприятиям общественного питания (включая летние кафе) разрешено обслуживать посетителей в зале в ночное время.

Несовершеннолетние жители региона теперь могут находиться в торгово-развлекательных комплексах без сопровождения взрослых. В детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах разрешено проводить массовые мероприятия, но с обязательным соблюдением требования по количеству детей - из расчета 1 ребенок на 4 кв.м. Взрослые также могут посещать эти учреждения.

Кроме того, возобновляется работа детских комнат в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания (включая летние кафе).

Отмечается, что обязательным остается соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил: социальной дистанции, средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекции транспортных средств и контактных поверхностей, обработки рук антисептическими средствами, а также термометрии.

Ранее власти региона отмечали, что в Волгоградской области идет снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют и ежедневные данные о количестве выявленных новых случаев заражения COVID-19.

Совершенно иная ситуация с коронавирусом в Москве, где из-за роста заболеваемости до 20 июня жителей отправили на оплачиваемые «каникулы».



